Ovadbo proti Gašparju Mišiču zaradi spolnega nadlegovanja ovrgli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proti Mišiču je konec lanskega leta, malo pred lokalnimi volitvami, njegova tedanja tajnica pri Marjetici vložila kazensko ovadbo zaradi spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in šikaniranja.

Koprsko sodišče je zaslišalo 30 prič, nato pa so primer zavrgli, je poročal RTV. Kot je za Regionalobalo povedal Mišič, se je potrdilo, da so bile vse obtožbe na njegov račun neresnične.

Mišič: Bila je žrtev politične manipulacije

Boris Popovič je bil župan Kopra od leta 2002, lani pa ga je premagal Aleš Bržan. Foto: STA "Zdaj je tudi uradno, da je šlo za lažnivo ovadbo iz koristoljubja in osebnih koristi," je dejal Mišič, ki je zdaj direktor komunalnega podjetja Okolje Piran. Dodal je, da je bila gospa žrtev politične manipulacije nekdanjega župana, ki ga je podpirala, v zameno pa si je obetala osebne koristi, je poročal RTV.

Mišič je imel v mislih dolgoletnega župana Borisa Popoviča, s katerim sta bila več let zaveznika, vendar se je njuna pot nato ločila. Na županskih volitvah je Mišič dobil 6,95 odstotka glasov in je zasedel tretje mesto, Aleš Bržan pa je skupaj s Popovičem odšel v drugi krog. Po več zapletih in preobratih na volilno nedeljo je novi župan Kopra postal Bržan.

Tajnice odločitev ni presenetila

Na drugi strani tedanje tajnice, ki je vložila ovadbo zoper Mišiča, odločitev sodišča ni presenetila, je pa razočarana nad tistimi, ki policiji niso povedali resnice, še poroča Regionalobala.

Sodišče je medtem ovrglo tudi Mišičevo ovadbo zoper tajnico, ki jo je obtožil, da laže.