NPU preiskala Kostićevo naročilo: Gašpar Mišič ovaden zaradi zlorabe položaja

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je končal preiskavo okoliščin oddaje dela portoroške plaže v najem. Kriminalisti so kazensko ovadili direktorja podjetja Okolje Piran Gašparja Gašparja Mišiča. Ta naj bi zlorabil položaj za pridobitev premoženjske koristi za podjetje Hotel Palace, ki je posredno v lasti Miodraga Kostića, poroča Delo.

Javno podjetje Okolje Piran je leta 2019 družbama Hotel Palace in MK Group za 20 let oddalo v najem 2.165 kvadratnih metrov plaže v središču Portoroža. Najnižja letna najemnina je bila določena v višini okoli 18.400 evrov brez DDV, pogodba pa vsebuje možnost podaljšanja za deset let.

Piranska občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kačič sta policiji naznanila sum kaznivega dejanja oškodovanja javnega podjetja. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je začel postopek in leta 2020 opravil hišne preiskave, med katerimi je bil začasno pridržan direktor Okolja Gašpar Gašpar Mišič.

NPU je zadevo raziskal in koprsko okrožno sodišče je dobilo zahtevo za sodno preiskavo. Na sodišču so zaslišali vse tri osumljene − Gašparja Mišiča, cenilca Salka Pivaća in direktorico družbe Hotel Palace Jeleno Baronik.

"Dokumenti se berejo takole: srbski milijonar Miodrag Kostić zahteval, direktor piranskega komunalnega podjetja Gašpar Gašpar Mišič pa izpolnil," povzema omenjeni časopis in dodaja, da je bilo samo v zadnjih dveh letih Okolje Piran oškodovano za 176 tisoč evrov, v 30 letih pa bi škoda presegla 1,7 milijona evrov.

Gašpar Gašpar Mišič zlorabil svoj položaj v korist Kostića

Gašpar Gašpar Mišič naj bi predstavnike Kostićevega podjetja seznanjal z okoliščinami razpisa in se prilagajal njihovim zahtevam. Od enega svojih podrejenih naj bi na primer zahteval popravke izračunov, po katerih bi morala najemnina znašati najmanj 62.500 evrov na leto. To naj ne bi bilo skladno s Kostićevo zahtevo, da mora najemnina znašati največ 20 tisoč evrov. Po ugotovitvah NPU naj bi direktor komunalnega podjetja zlorabil svoj položaj z namenom, da družba iz Kostićevega imperija pridobi veliko premoženjsko korist.

Zastopnica družbe Hotel Palace Baronikova se je večkrat osebno sestala s Kostićem, in kot so kriminalisti razbrali iz njenih zabeležk, s katerim sta se dogovarjala tudi o najemu plaže.

Pivać naj bi upošteval željo za hitro in mimo običajnih postopkov naročanja pridobljeno cenitev, ta pa naj bi bila izdelana na naročeno nepošteno vrednost. Kot še piše omenjeni medij, je NPU nedvoumno ugotovil, da je bil cilj te cenitve zagotoviti čim nižje najemnine.