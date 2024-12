Znan je epilog košarkarske tekme 2. slovenske lige med Portorožem in Plamo pur iz Ilirske Bistrice, ki je bila konec novembra prekinjena zaradi huliganskega izpada in metanja pirotehnike. Portorož bo moral pet tekem igrati brez prisotnosti gledalcev, kluba pa bosta v blagajno Košarkarske zveze Slovenije plačala 3600 evrov.

Drugostopenjski organ KZS je zavrnil pritožbi za izrečene kazni, kar pomeni da so sklepi dokončni, danes poročajo Primorske novice in dodajajo, da je to najbolj ostra kazen doslej v slovenski košarki.

Portorož bo moral plačati 2000 evrov zaradi vnosa, uporabe in metanja pirotehničnih sredstev med gledalci, 1500 zaradi huliganskega vedenja gledalcev in 300 evrov zavoljo slabo opravljenega dela varnostne in redarske službe. Zaradi vdora gledalca na igralno površino bo Portorož pet tekem igral pred praznimi tribunami. Plama-pur je zaradi uporabe in metanja pirotehničnih sredstev med gledalci kaznovana z 800 evri.

Policijska uprava Koper je 25. novembra sporočila, da je dan prej na košarkarji tekmi v Luciji prišlo do navijaških nemirov. Policisti so ugotovili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače metali bakle, zaradi česar je bil tekma prekinjena. Pred dvorano so navijači napadli še policiste in poškodovali dve policijski vozili.

Tekma, ki je bila prekinjena v drugi četrtini, se je nadaljevala 3. decembra. Po dveh podaljških so jo dobili košarkarji Portoroža s 101:96.