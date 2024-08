15-kratni svetovni prvak: Slovenijo bo kmalu obiskal legendarni Italijan #foto

Foto: Box Repsol Wikipedia AMD Domžale bo 13. oktobra v Portorožu ob 75-letnici svetovnega prvenstva v motociklističnih dirkah pripravilo festival starodobnih dirkalnih motorjev in promocijske dirke v razredih od 50 do 500 kubičnih centimetrov.

Organizatorji napovedujejo mednarodno udeležbo in prihod tudi Italijana Giaccoma Agostinija, kar 15-kratnega svetovnega motociklističnega prvaka. Zadnjo zmago za svetovno prvenstvo je slavil leta 1976 v Nemčiji. Agostini, ki je danes star 82 let, bo po koncu prireditve v Portorožu najboljšim tudi podelil pokale.

Tekmovalna proga bo dolga 1.700 metrov, široka pa najmanj sedem metrov.

Foto: arhiv AMD Domžale

Foto: arhiv AMD Domžale

Tomos je nekoč žel slavo tudi na dirkah za SP

V motociklističnem športu so nekoč pomemben pečat pustili tudi koprski Tomos in njegovi vozniki, ki so uspešno nastopali na dirkah za svetovno prvenstvo. Tem spominom bo namenjena tudi letošnja prireditev Classic Moto Race Festival v Portorožu.

Glavni športni mejniki Tomosa:

Tomosovo tovarno motociklov in mopedov so ustanovili leta 1954. Na pobudo tovarne so pet let pozneje na takrat priljubljenih dirkah v Portorožu vpeljali razred 50 ccm. Njihov motocikel colibri je bil pionir tega razreda in je zmagal s povprečno hitrostjo 92 kilometrov na uro.

Leta 1960 se je Tomosova ekipa prvič udeležila dirk v tujini. Preizkusili so se na dirki Moto-Cup v nemškem Hockenheimu, kjer je med 32 tekmovalci v razredu 50 ccm zmagal nemški voznik Heinrich Rosenbuch. To mu je uspelo s Tomosovem colibrijem special, kar je bilo seveda precejšnje presenečenje.

Leto pozneje so dirke v Hockenheimu že štele za evropski pokal. Tomos je zmagal z motociklom D5, ki ga je vozil Mirko Zelnik. Leta 1962 so v Tomosu zaradi velikega zanimanja izdelali prvo serijo dirkalnih motociklov D5 in jo dve leti pozneje še posodobili. Leta 1964 je Tomos osvojil naslov državnega prvaka Nizozemske, 1965 pa Švedske. V kategoriji do 50 cm3 so Tomosovi dirkači v Jugoslaviji osvajali naslove državnih prvakov nepretrgoma od leta 1962 do 1974.

V letu 1969 so morali motocikli tehtati vsaj 60 kilogramov in imeti največ šest prestav. V Tomosu so se pravilom prilagodili z novim dirkalnikom D6 S. Italijan Gilberto Parlotti je dvakrat postal italijanski državni prvak, prav tako je italijansko prvenstvo leta 1972 osvojil še Giancarlo Bolelli (tomos NCR D6).

Po letu 1975 so pri Tomosu razvijali nov tip dirkalnih motorjev z oznako GP. Vrhunec je bilo leto 1982, ko je Hrvat Zdravko Matulja osvojil naslov evropskega prvaka v razredu 50 ccm. Matulja je tudi prevzel preostalo opremo, ki je v Tomosu ostala po ukinitvi športnega programa. Sezona 1983 je bila tudi zadnja, ko je na dirkah za svetovno prvenstvo motornih koles sodeloval razred s prostornino motorja do 50 ccm.

Foto: osebni arhiv Drago Božič

Foto: Getty Images

V 50. letih prejšnjega stoletja so v Portorožu prvič izpeljali motociklistične dirke. Tako imenovana Velika nagrada Primorske je leta 1961 prvič gostila tudi dirkalnike formule 3, ki so se spopadli z razgibano krožno stezo med Portorožem in Valeto. Najslavnejši udeleženec teh dirk je bil Jochen Rindt.

Ko je jeseni leta 1963 dirkal na 5,75 kilometra dolgi progi v Portorožu, je Avstrijca poznal le malokdo. Toda leto pozneje je prvič vozil dirko formule ena in nato leta 1970, posthumno po tragični nesreči v Monzi, postal svetovni prvak.