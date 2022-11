V Logatcu štirje izzivalci zdajšnjega župana Menarda

Menard se je na čelo občine zavihtel leta 2010, ko je v drugem krogu takrat še kot kandidat SDS premagal dotedanjega župana iz vrst SLS Janeza Nagodeta. Na letošnjih volitvah Menard nastopa kot kandidat svoje liste, s katero nastopa tudi na volitvah v občinski svet.

Oseminšestdesetletni Menard se na eni strani zavzema za družbeno enakost, socialo in družino, na drugi strani za razvoj kraja, obrti in podjetništva. "Ta mora rasti na zdravih temeljih ter na čvrsti moralni podlagi in zavesti," je zapisano na spletni strani občine.

Med protikandidati je občinski svetnik Zoran Mojškerc, sicer poslanec v DZ na listi SDS. Štiriinštiridesetletni diplomirani pravnik je bil nekaj let član nadzornega sveta Komunalnega podjetja Logatec. Med ključnimi točkami svojega programa navaja pospešitev prostorskega načrtovanja, ustanovitev krajinskega parka na območju ponora Jačka, zagon investicijskega cikla v izobraževalno in športno infrastrukturo ter reorganizacijo občinske uprave z oddelkom za pridobivanje sredstev na razpisih države in EU.

Iz vrst SD za župana kandidira 42-letni Aljoša Peček, diplomirani ekonomist, zaposlen v podjetju Kemis kot vodja projektov. Od leta 2018 je občinski svetnik. Kot pravi, se je za kandidaturo odločil, ker razvoj Logatca in infrastruktura ne sledita potrebam občanov občine. Med ključnimi poudarki programa opozarja na pripravo novega občinskega prostorskega načrta, ki bo skladen z vizijo razvoja mesta in potrebami gospodarstva, iskanje nove lokacije za čistilno napravo, pripravo vsega potrebnega za gradnjo novega vrtca in kulturnega doma ter organiziranje mladinskega centra.

Kandidat za župana stranke Naša Notranjska v Logatcu je Klemen Trpin. Štiriintridesetletni univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike je, kot pravi, že 20 let intenzivno vključen v družbeno življenje v občini, med drugim je tudi občinski svetnik. Če bo izvoljen, obljublja ustanovitev Zavoda za kulturo, turizem, mlade in šport, racionalizacijo občinskega proračuna in jasno definiranje posameznih projektov. Poudarja nujnost gradnje nove športne infrastrukture in mladinskega centra ter prireditvenega prostora, kjer se bodo lahko odvijali kulturni, zabavni in izobraževalni dogodki.

S podpisi volivcev se v župansko kandidaturo v Logatcu podaja še Bogdan Lipovšek. Upokojeni 69-letni profesor filozofije in sociologije ter dolgoletni direktor Grand hotela Union kandidira na pobudo novoustanovljenega nestrankarskega foruma Logatec 2030, ki, kot pravi, nima političnih botrov. Kot svoje vodilo postavlja skupno dobro ter vključevanje občanov v procese odločanja. Med drugim meni, da v občini potrebujejo širok družbeni dogovor glede prihodnosti občine. Ta mora temeljiti na demografskem načrtovanju, ki poleg rasti upošteva tudi visoko kakovost bivanja občank in občanov, zaščito vodnih virov in kmetijskih površin.