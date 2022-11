V Slovenski Bistrici se bodo zdajšnjemu županu zoperstavili trije kandidati

Volivci v Slovenski Bistrici bodo na bližnjih lokalnih volitvah izbirali med štirimi kandidati, med katerimi je tudi zdajšnji župan Ivan Žagar, ki je na čelu občine s presledkom zaradi ministrovanja že 22 let. Med vsemi kandidati ima tudi najširšo podporo, saj je kandidat koalicijskih strank SLS, SDS, NSi in DeSUS.

Po mnenju 60-letnega župana, doktorja tehničnih ved, je med njegovimi prednostmi dobro poznavanje občinskih razmer in delovanja lokalne samouprave, kar mu lahko pomaga pri izvedbi številnih evropskih projektov v občini.

Za vnovično kandidaturo se je odločil prav zaradi doslej opravljenega dela in doseženih rezultatov, s koalicijskimi partnerji pa želi nadaljevati zastavljeni razvojni in investicijski cikel. Vanj uvršča nadaljnja vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo.

Gibanje Svoboda in SD s skupnim kandidatom

Novo ime v lokalni politiki je 59-letni Ljubo Poles, kandidat Gibanja Svoboda, podpira pa ga tudi SD. V Slovensko Bistrico se je preselil pred dobrim desetletjem, za njim pa je vojaška kariera. Med drugim je bil slovenski obrambni ataše na Kitajskem.

Ključni poudarki Polesovega programa so pregledno delovanje, ureditev središča mesta, dvig kakovosti bivanja ter športna, aktivna in kulturna občina. Razvijal bi jo skupaj z občani. Mestno središče bi namenil pešcem, z novim prostorskim načrtom pa zagotovil organsko širjenje mesta in razširil industrijsko cono. Načrtuje še prenovo avtobusne postaje, gradnjo neprofitnih in varovanih stanovanj ter povečanje zmogljivosti doma ostarelih.

Županski kandidat SNS iz vrst trenutnih občinskih svetnikov je 41-letni Matej Španinger, inženir logistike, ki je kot analitik zaposlen v UKC Maribor. Želel bi si ustvariti občino, prijazno do občanov, ter zagotoviti pravično financiranje krajevnih skupnosti.

V primeru izvolitve bi se zavzel za zagotavljanje varnih šolskih poti s pločniki in kolesarskimi stezami. V sodelovanju z vsemi državnimi institucijami bi sodeloval pri reševanju problematike nenadzorovanega priseljevanja tujcev v občino, uvedel bi tudi nočne obhode redarjev.

Tako kot Španinger s Pragerskega prihaja tudi edina kandidatka Romana Brzin, 52-letna kandidatka stranke Za ljudstvo Slovenije, ki je po izobrazbi ekonomski tehnik. Kot pravi, je čas za nove ideje in ljudi, ki želijo delati v dobro vseh.

Kot županja bi se zavzemala za večjo povezanost med občani in boljše medgeneracijsko sobivanje, želi si vključevanja mladine v trajnostni razvoj občine, aktivno namerava povezovati kmetije in občane prek lokalne semenske banke, v ospredje pa daje tudi skrb za zdravje občanov.