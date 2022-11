Ankaran: kandidatki za županjo kritični do projekta trenutnega župana

V Ankaranu so dokončali razvojni načrt polotoka in občine. Vsa ankaranska gospodinjstva so v ponedeljek prejela dokument z razvojnimi načrti in idejnimi predlogi projektov. Župan Gregor Strmčnik občane poziva, naj občini posredujejo pripombe in predloge izboljšav. Ob tem so se pojavile kritike, da gre za zlorabo sredstev za volilno kampanjo župana.

Razvojni načrt je ankaranska občina oblikovala na podlagi 1.200 zbranih pobud ter želja občank in občanov, poslovnih deležnikov in zainteresirane javnosti, ki so jih zbirali zadnjih osem let. Največ pobud, in sicer več kot petina, je bilo za področje prometa. V teh dneh pa je stekla javna obravnava dokumenta, ki bo potekala do 10. decembra.

Kot je ob tem v sporočilu občanom zapisal župan, je bilo za pripravo razvojnega načrta treba najprej izluščiti skupne interese in potrebe, nato pa sprejeti lasten prostorski načrt ter zagotoviti lastništvo nad zemljišči, kjer se bo v prihodnje umeščala infrastruktura, skupaj z objekti javne rabe.

V razvojnem načrtu so zbrane pobude razdeljene v tri sklope. Prvi, ki so ga poimenovali Ankaranski polotok, govori o oblikovanju četrtega slovenskega obmorskega središča, drugi z imenom Slovenska vrata v svet predvideva posodobitev in krepitev zelenega pristanišča v Kopru, zadnji sklop, poimenovan Stično območje, pa govori o sožitju bivanjskega okolja z območjem gospodarskih dejavnosti, pristanišča in vojašnice.

Župan občane vabi k oddaji povratnih informacij, dodatnih predlogov in pobud ter h glasovanju o prednostnih projektih iz nabora predstavljenih razvojnih načrtov. Kot so poudarili na občini, bodo glede na mnenja smiselno dodelali in nadgradili predstavljene načrte. Na tak način imajo občani možnost neposredno sporočiti, kateri projekti so zanje prednostni, in s tem sodelovati pri pripravi proračuna za leto 2023, so dodali.

Na projekt sta se kritično odzvali Strmičnikovi protikandidatki

Na potezo Strmčnika, ki je dokument poslal vsem gospodinjstvom, sta se po navedbah portala Regional Obala kritično odzvali njegovi protikandidatki na županskih volitvah. Maja Prodan Jurič (Vsi smo Ankaran) meni, da gre za "očitno zlorabo davkoplačevalskega denarja za kampanjo sedanjega župana". Breda Krašna (Gibanje Svoboda) pa je opozorila, da je brošura financirana z javnimi sredstvi, s čimer se župan postavlja v neenak položaj s preostalima kandidatkama.

Iz kabineta župana so v odzivu zavrnili očitek o zlorabi javnih sredstev. Obveščanje lokalne skupnosti je ena od osnovnih dolžnosti občinske uprave, so pojasnili in dodali, da gre v primeru dolgoročnega razvojnega načrta za večletno obdobje priprave dokumenta, ki se je končalo v tem letu. "Transparentno delo in redno obveščanje prebivalcev prek kakovostnih informacij je dolžnost vsake javne oblasti, izbor tiskovin in priprava posebnih priložnostnih publikacij na željo občanov pa je posledično stvar politične kulture," so dodali v kabinetu Strmčnika.

Vodstvo občine je zavrnilo tudi očitke, da je bilo oktobrsko občinsko glasilo Amfora zlorabljeno za predvolilno kampanjo župana.