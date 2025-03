Ministrstvo za obrambo je danes objavilo šesti javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti. Namen teh aktivnosti je povečati tehnično-tehnološke zmogljivosti obrambnega sistema. Rok za prijave je 10. april do 12. ure, so objavili na svoji spletni strani.

Ministrstvo želi pri izvajanju raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti predvsem dolgoročno podpreti razvoj zmogljivosti Slovenske vojske in sistema zaščite, reševanja in pomoči. Hkrati želi povečati razvojno zmogljivost, učinkovitost in konkurenčnost nacionalne obrambne industrije in podpreti sodelovanje med podjetji pri razvoju obrambnih proizvodov in tehnologij, navaja STA.

Na seznamu, ki so ga objavili v pozivu, je več kot 20 raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov. Foto: STA ,

Med njimi so nadgradnja taktičnega letalskega simulacijskega okolja, nadaljnji razvoj večnamenske osnovne platforme brez posadke na kolesni hibridni pogon za delovanje v roju, mobilna modularna obdelava odpadkov, vode in energije ter energijsko in ekološko optimalen modul pametnih premestljivih kampov.

Prav tako so med projekti na seznamu premestljiv modularen in večenergijski sistem energetske oskrbe za obrambne namene s funkcionalnostmi raziskovalno-razvojno-inovacijske platforme, radar za zaznavanje malih letečih objektov ter razvoj in demonstracija grafičnega pogona za taktične simulacije, kjer nekaj ključnih funkcionalnosti podpirajo algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja.