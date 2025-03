Potem ko so voditelji držav članic EU pretekli teden podprli načrt za okrepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, zdaj finančni ministri razpravljajo o načinih financiranja obrambe. V ponedeljek zvečer so govorili o financiranju obrambe bolj na splošno, danes pa se bodo posvetili predvsem javnofinančnim vidikom.

Finančni ministri članic EU, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič, se bodo še pred uradnim začetkom zasedanja Sveta EU sestali na neformalnem zajtrku, namenjenem razpravi o javnofinančnih vidikih financiranja obrambe.

Voditelji držav članic EU so namreč v četrtek na izrednem zasedanju v Bruslju podprli načrt Evropske komisije za okrepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, ki vključuje tudi možnost štiriletnega odstopanja od evropskih proračunskih pravil. To bodo lahko članice izkoristile za zvišanje obrambnih izdatkov za največ 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) na leto.

Načrt, ki naj bi prinesel do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambo, poleg tega predvideva vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU, v katerem bo za naložbe držav članic v obrambo na voljo do 150 milijard evrov. O tem in o drugih dodatnih virih financiranja obrambe na ravni EU so ministri razpravljali že v ponedeljek zvečer.

Danes imajo ministri na dnevnem redu še krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, obravnavali bodo tudi predloge komisije za poenostavitev obstoječih okoljskih pravil.