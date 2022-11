NSi z županskimi kandidati med drugim v Ljubljani in Mariboru

NSi bo imela na prihajajočih lokalnih volitvah svoje kandidate za občinske svete v 200 občinah, obenem pa tudi 39 županskih kandidatov, med drugim v Ljubljani in Mariboru. Stranka se po besedah predsednika Mateja Tonina zaveda pomena lokalne samouprave za kakovost življenja ljudi ter predlaga dodatna sredstva za javne zavode in nova stanovanja.

"Lokalne volitve bistveno odločajo o naši kakovosti življenja. Odločajo o tem, kako se bodo stvari spreminjale v naši lokalni skupnosti, zato v Novi Sloveniji pozivamo ljudi, da se volitev udeležijo in tako soodločajo pri razvoju njihovih lokalnih skupnosti," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal Tonin.

Po njegovih besedah so bili cilji stranke vedno odprava regionalnih razlik ter krepitev lokalne samouprave in za to si bo prizadevala tudi v prihodnje. V ta namen bo v postopkih sprejemanja državnega proračuna predlagala dodatnih 20 milijonov evrov za pokrivanje izgub javnih zavodov zaradi energetske draginje in dodatnih sto milijonov evrov za gradnjo stanovanj. NSi se bo prav tako zavzemala za to, da se izdaja gradbenih dovoljenj prenese z države na občine, "ki najbolje poznajo teren in lokalne potrebe", je povedal Tonin.

"Župani so tisti, ki so med državo in ljudmi"

Predsednik kluba županov in svetnikov NSi David Klobasa, sicer župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki se letos poteguje za nov mandat, je poudaril, da so župani tisti, ki so med državo in ljudmi. "Mislim, da smo v naši stranki dokazali, da je naše sodelovanje v preteklih letih prineslo pozitivne rezultate. NSi se vedno trudi za vse občine enakomerno," je dejal.

V Mestni občini Ljubljana NSi za županjo predlaga dozdajšnjo mestno svetnico Mojco Sojar, ki si bo med drugim prizadevala za gradnjo več neprofitnih najemniških stanovanj za mlade. "S tem želimo omogočiti mladim, da pridejo v Ljubljano ter si tu najdejo primeren poklic in službo, da bodo lahko dostojanstveno živeli," je dejala.

Kandidat NSi za župana Mestne občine Maribor je prav tako mestni svetnik Bernard Memon, ki je poudaril, da v njegovi stranki vedno "prisluhnejo ljudem". V primeru izvolitve za župana med drugim napoveduje uvedbo ene položnice za storitve javnih podjetij znotraj holdinga, postavitev sončnih elektrarn na vseh javnih stavbah, izkoriščanje Drave za ogrevanje meščanov, gradnjo vodovoda do vseh domov in oživitev mariborskega letališča.

V Mariboru se za županski položaj na prihajajočih volitvah poteguje skupno 15 kandidatov, v Ljubljani devet, v Sveti Trojici pa dva.