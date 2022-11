V Tolminu bodo dobili novega župana ali županjo

Vsi trije županski kandidati pred volitvami poudarjajo, da je v po površini drugi največji slovenski občini treba ustaviti odliv prebivalcev, predvsem mladih. Zato so potrebna nova delovna mesta in dovolj stanovanj.

Maša Klavora, 42-letna profesorica športne vzgoje, kandidira s podporo volivcev. V zadnjem mandatu je bila tolminska podžupanja, pred tem pa že štiri mandate občinska svetnica na Listi Uroša Brežana.

Kot direktorica Fundacije Poti miru ima veliko izkušenj s pridobivanjem evropskih sredstev, ki bodo po njenem mnenju nujna za hitrejši razvoj občine. Zaveda se pereče stanovanjske problematike. Stanovanja bi uredila v stavbi nekdanjega Elektra, parcele za gradnjo pa zagotovila v Žabčah, na Šentviški Gori in na Cvetju pri Tolminu. Treba bo zgraditi vodovod Lom in zdravstveni dom v Tolminu, turistični razvoj občine pa mora biti trajnostno naravnan, pravi.

Najmlajši kandidat ima 32 let

Najmlajši županski kandidat je Alen Červ, 32-letni magister geografije, zaposlen na ministrstvu za okolje in prostor kot višji svetovalec za področje stanovanj. Domači Tolmin je zaradi športnih ambicij zapustil pri 17 letih, vendar se rad vrača. Kandidaturo za župana je vložila stranka SD, podpira pa ga tudi DeSUS.

Červ meni, da je potrebno hitro in učinkovito reševanje potreb občanov, želi si odzivnega mehanizma za priložnosti, ki se pojavijo, potrebni so kakovostni projekti za učinkovito črpanje državnega in evropskega denarja. V novem mandatu bo treba zagotoviti vsaj sto stanovanj in ravno toliko novih delovnih mest, meni. Razvoj vidi v turizmu ter skrbi za starejše in podeželje.

Inženir strojništva, 53-letni Oton Bratuž, je županski kandidat stranke SDS. Vodja servisov v podjetju Salinvest deluje že dva mandata kot občinski svetnik. V preteklosti je izkušnje nabiral tudi z vodenjem lastnega podjetja.

Največjo težavo tolminske občine vidi v odhajanju mladih, ki v domačem okolju ne vidijo prihodnosti. Zato jim želi zagotoviti nova delovna mesta in stanovanja, podjetnikom pa želi stopiti nasproti z urejeno infrastrukturo in novimi podjetniškimi conami. Po njegovem mnenju bo potrebna tudi večja odzivnost občine do potreb krajevnih skupnosti. Za prihodnost občine je pomemben turizem, a ne v škodo občanov, zato so tudi za festivale potrebna jasno postavljena pravila, pravi.