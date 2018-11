Se Popovič prezgodaj veseli zmage v prvem krogu?

Volilna kampanja pred nedeljskimi lokalnimi volitvami se počasi izteka. Kandidati za župane lahko volivce nagovarjajo le še do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Ena od zanimivejših županskih tekem se očitno obeta tudi v Kopru, kjer dolgoletni župan Boris Popovič očitno ne more brezpogojno računati na zmago v prvem krogu. Drugi krog županskih volitev se obeta tudi v Mariboru in Kranju, medtem ko sta ljubljanski župan Zoran Janković in celjski župan Bojan Šrot na dobri poti do osvojitve novega mandata.