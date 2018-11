Popovič se javlja s študentske zabave, Kangler se bori s hobotnico

Predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami se odvija tudi na družbenih omrežjih. Med županskimi kandidati, ki volivce med drugim nagovarjajo prek Instagrama, so tudi ljubljanski župan Zoran Janković, koprski župan Boris Popovič in nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Zadnji se bo v bitki za županski stolček pomeril tudi s sedanjim mariborskim županom Andrejem Fištravcem, ki mu očitajo, da je s svojim predvolilnim oglasom na YouTubu posnemal srbskega predsednika Vučića.

Da je predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami v polnem teku, poleg predvolilnih plakatov, letakov in soočenj kandidatov za župane dokazuje tudi dogajanje na družbenih omrežjih. Podobno kot pred junijskimi parlamentarnimi volitvami se naši politiki tudi tokrat v vedno večjem številu odločajo za prihod na vedno bolj priljubljeno družbeno omrežje Instagram.

#skupajsmonajlepšemesto: Janković se je po štirih letih vrnil na Instagram

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo 18. novembra na županskih volitvah v Ljubljani potegoval za četrti zaporedni županski mandat v prestolnici, se je konec avgusta, natančneje teden dni pred odprtjem prenovljene Gosposvetske ceste v središču Ljubljane, po približno štirih letih premora, spet vrnil na Instagram. Profilu zoranjankovic_dela sledi 1.539 sledilcev, medtem ko Janković oziroma ekipa, ki vsebine objavlja v imenu ljubljanskega župana, sledi zgolj 31 uporabnikom.

Na Jankovićevem računu je za zdaj 114 objav. Objave, pospremljene s ključnikoma #zorandela in #skupajsmonajlepšemesto, so namenjene predstavitvi županovih projektov in dosežkov v iztekajočem se mandatu. Med njimi lahko zasledimo tudi izjave znanih Slovencev oziroma Ljubljančanov iz sveta športa in zabave, ki ali kandidirajo na Jankovićevi listi ali pa podpirajo njegovo župansko kandidaturo.

Kako je mogoče, da se je Janković, ki je pred leti odkrito priznal, da mu je delo z računalnikom tuje in da do informacijske tehnologije ne goji nobenih simpatij, odločil za takšen korak? Strokovnjakinja za digitalno komuniciranje Živa Jalovec poudarja, da družbena omrežja dokazano vplivajo na rezultate volitev tudi pri nas, ne le v tujini.

"To se je pri nas izkazalo že na predsedniških volitvah leta 2012 in na vseh volitvah od takrat. Platforme družbenih medijev so odličen poligon za plasiranje političnih kampanj, nazorskih načel, negativnih kampanj in blatenj ter seveda tudi informacij in dezinformacij. Ne nazadnje delujejo tudi aktivacijsko," poudarja Jalovčeva.

Logar objavlja pod ključnikom #pozdravimoljubljano

Anže Logar na Instagramu. Foto: zajem zaslona

Mesec dni za ljubljanskim županom je na Instagramu svoj račun odprl tudi glavni Jankovićev izzivalec Anže Logar. Poslanca SDS najdemo pod imenom anze.logar, doslej je z uporabniki delil 72 objav.

Njegovemu profilu sledi 826 uporabnikov, Logar pa sledi 275 uporabnikom. Na Instagramu se županski kandidat predstavlja s ključnikom #pozdravimoljubljano, kar je tudi ime njegovega volilnega programa.

Logarjeve objave so večinoma namenjene predstavitvi njegovih programskih točk, medtem ko na zavihkih Instagram Story (sl. Instagram zgodba) lahko najdemo tudi Logarjeve utrinke z različnih prireditev, športnih dogodkov, srečanj z volivci ter fotografije njegovih hišnih ljubljenčkov.

Poslanec SDS je uporabnikom med drugim dokazal, da zna, če je to potrebno, tudi zavihati rokave in priskočiti na pomoč.

Živa Jalovec poudarja, da tako Janković kot Logar oziroma njuni ekipi predstavnikov za odnose z javnostmi Instagram uporabljajo povsem zgledno in nepretenciozno ter izključno v namene volilne kampanje. "Predstavljajo kandidata za župana Mestne občine Ljubljana, njun program in njune podpornike. Ničesar zunaj okvirjev, izstopajočega ali posebej zapomnljivega," pravi strokovnjakinja.

Popovič se ponoči javlja s študentske zabave

Z zavidljivim številom sledilcev in lastnimi avtorskimi vsebinami pa se lahko na priljubljenem družbenem omrežju pohvali koprski župan Boris Popovič. Ta ima na Instagramu 2.326 sledilcev, sam pa sledi 331 uporabnikom. Borispopovicpopo, ki se je Instagramu pridružil septembra lani, je doslej zbral 543 objav.

Poleg fotografij in posnetkov v povezavi z njegovo predvolilno kampanjo in dogajanjem v njegovi občini Popovič na Instagramu deli tudi dogodke iz zasebnega življenja. V spodnji objavi se je sredi noči oglasil z ene od študentskih zabav v Kopru: "Tu smo v Kopru na študentskem žuru. Ura je skoraj dve ponoči. Naj živi delo!"

V primerjavi z Jankovićem in Logarjem koprski župan na omenjenem družbenem omrežju ne skriva svoje sproščene narave. To dokazuje tudi spodnja fotografija, ki prikazuje, kako se Popovič zabava na tržaških ulicah. "Popo zavzema Trst nazaj v slovenske roke," je fotografijo komentiral eden od uporabnikov Instagrama.

Jalovčeva ocenjuje, da se Boris Popovič oziroma njegova ekipa predstavnikov za odnose z javnostmi zavedajo, da kampanja ni le mesec dni pred volitvami, temveč od dneva, ko je župan izvoljen, do dneva novih volitev: "Objave so redne, pravzaprav zelo pogoste in, kot kaže, bolj stavi na kvantiteto kot kvaliteto. Menim, da gre za dojemanje tega, da je prisotnost na družbenih medijih pomembna za pridobivanje glasov."

Kot poudarja strokovnjakinja za digitalno komuniciranje, ne gre le za pridobivanje pozornosti in glasov mladih volivcev: "Fama, da so na Facebooku in Instagramu samo mladi, že zdavnaj ni več upravičena," razlaga Jalovčeva.

Fištravec v promocijskem oglasu posnema srbskega predsednika Vučića

Predvolilna kampanja je v polnem zagonu tudi v štajerski prestolnici. Mariborski župan Andrej Fištravec, ki se na Instagramu predstavlja pod imenom andrejfistravec, je bil sicer največ pozornosti deležen zaradi objave predvolilnega oglasa na YouTubu.

Posnetek z naslovom Mariborčani za šankom so razburjeni, ker ... prikazuje prebivalce Maribora, ki se zberejo za gostilniškim pultom in kritizirajo Fištravca, da je za štajersko prestolnico v svojem iztekajočem se mandatu naredil premalo. Ob očitkih na račun župana vsakič bučno nazdravijo, nato pa se pojavi Fištravec, ki veseli druščini zbrano pojasni, kaj vse je naredil za Maribor.

Promocijski spot mariborskega župana Andreja Fištravca. Video: YouTube.

Uporabniki, ki so si ogledali zgornji posnetek, Fištravcu sicer očitajo, da njegov oglas močno spominja na predvolilni oglas srbskega predsednika Aleksandra Vučića iz leta 2017. Vučić je namreč v svojem posnetku kot kandidat za predsednika Srbije prav tako odgovarjal na očitke gostov v lokalu, ti pa so ob kritikah na njegov račun prav tako večkrat bučno nazdravili. Edina razlika med obema oglasoma je, da so pri Vučiću nazdravljali s pivom, pri Fištravcu pa s sokom.

Promocijski oglas srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Video je v srbskem jeziku. Video: YouTube.

"Seveda gre za plagiat. Blatantna kopija koncepta, zasnove in scenarija," potezo Fištravca komentira Jalovčeva, ki je sicer prepričana, da Fištravec ima svoje komunikacijske svetovalce in stratege. "Morda Fištravcu modrost ne pritiče. Če so mu svetovali nastop, so to storili z določenim razlogom in v upanju, da bo prepričal morebitne volivce. Pa čeprav s povsem neizvirnimi in skopiranimi prijemi," dodaja strokovnjakinja.

Kangler s svojo himno, na Instagramu pa bitka s hobotnicami

Nekdanji mariborski župan Franc Kangler se medtem v župansko tekmo podaja tudi s svojo himno, ki nosi naslov Županov boj. Kanglerjeva himna ima sicer enak naslov kot knjiga, ki jo je o Kanglerju napisal nekdanji kriminalist Zoran Šarič. Nekdanji mariborski župan je aktiven tudi na Instagramu, njegov profil z imenom franckangler ima 1.575 sledilcev.

Pesem Županov boj. Video: YouTube

Kangler, ki se je omenjenemu družbenemu omrežju pridružil marca letos, sledi 3.249 uporabnikom, doslej pa je delil 108 objav. Iz objavljenih vsebin lahko razberemo, da je nekdanji mariborski župan, ki ima doma kmetijo, velik ljubitelj živali, saj pridno objavlja fotografije domačih živali in svojega psa Zena. Kot kaže, je imel minulo poletje nemalo dela tudi z morskimi živalmi.

Kangler je namreč sredi avgusta na priljubljenem družbenem omrežju delil posnetek svoje borbe s hobotnico. "Spet se je ena prisesala! Kaj je to letos? Jesen bo vroča!" je bitko z glavonožcem komentiral Kangler. Eden od uporabnikov je v komentarju pod objavo hudomušno pripomnil: "Nimaš ti sreče s hobotnicami."

Živa Jalovec ob tem pojasnjuje, da se politiki ne bi smeli lotiti komuniciranja na posameznih platformah družbenih medijev brez razmisleka, strategije ali vsaj osnovnega načrta, kako bodo to izvedli: "Tudi če vse delaš po pravilih in etičnih kodeksih, ti lahko kdaj spodleti. Kaj šele, če sta interpretacija sovražnega govora in morala ohlapni kategoriji, ki sta bolj v napoto kot ne."

Dodaja, da bi si kot strokovnjakinja ob letošnjih lokalnih volitvah želela bolj izvirnih in navdihujočih kampanj, kot volivka pa čim manj umazanih kampanj ter več govora o konkretnih rešitvah namesto obljubljanja gradov v oblakih.