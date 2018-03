Politiki, ki z všečki nabirajo volilne glasove #foto #video

Če so nekateri slovenski politiki več let ignorirali Instagram, so prihajajoče predčasne parlamentarne volitve zdaj marsikaterega skeptika prignale tudi na to priljubljeno družbeno omrežje. Eden od teh je predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki je po številu sledilcev v samo dveh mesecih občutno prehitel druge prvake parlamentarnih strank. Za priljubljenostjo predsednika države Boruta Pahorja na Instagramu pa Erjavec za zdaj močno zaostaja.

Zadnji v vrsti od prvakov slovenskih političnih strank, ki se je odločil za prodor v svet priljubljenega družbenega omrežja Instagram, je predsednik DeSUS Karl Erjavec.

Kot smo poročali na Siol.net, je Erjavec konec letošnjega januarja odprtje svojega računa na Instagramu ovekovečil s selfijem. Pred objektivom je prvak DeSUS poziral z nasmeškom na obrazu in volneno kapo, ki jo je z velikimi tiskanimi črkami krasil napis Karl.

Karl Erjavec nova vzhajajoča zvezda Instagrama?

Glede na število sledilcev se je Erjavcu prihod na omenjeno družbeno omrežje očitno posrečil. V slabih dveh mesecih od odprtja profila mu namreč sledi že več kot 4.132 ljudi, s čimer je novinec na Instagramu krepko prehitel druge prvake slovenskih političnih strank.

Erjavčev najbližji zasledovalec med predsedniki političnih strank je prvak SDS Janez Janša, ki ima na Instagramu 1.316 sledilcev. Za Erjavcem tako zaostaja že za slabih tri tisoč sledilcev, predsednik SMC Miro Cerar na tretjem mestu pa za Erjavcem zaostaja z na las podobno razliko.

Uporabniki, ki prek omenjenega družbenega omrežja sledijo prvaku DeSUS, lahko med drugim spremljajo prigode Erjavca in njegovega štirinožnega kosmatinca Luna, Erjavec pa je s s svojimi sledilci nedavno delil tudi selfi, ki ga je posnel med obiskom frizerskega salona.

Kralj Instagrama: od delfinčka do borutinga

Prvak DeSUS se je v zadnjih tednih očitno podal po stopinjah predsednika republike Boruta Pahorja, ki so mu tuji mediji lani podelili naziv kralj Instagrama. "Barbika in ne slab fant," so o objavah slovenskega predsednika države na Instagramu poročali novinarji britanskega The Guardiana.

Novinarji seveda niso mogli spregledati tetovaže v obliki delfina, ki jo je Pahor dobil ob obisku otrok v Pacugu, v slovenski javnosti pa je odmevalo tudi Pahorjevo poziranje ob domnevnem domotožju v Kairu, ki se ga je nemudoma prijelo ime boruting.

Bo Erjavec Pahorju odvzel laskavi naziv kralja Instagrama?

Če bo Erjavec želel preseči 54.240 sledilcev, ki na Instagramu trenutno sledijo Pahorju, bo verjetno potreboval več kot samo eno tetovažo. Kljub temu je Erjavec v zadnjih dneh in tednih javnost na omenjenem družbenem omrežju pridno obveščal o svojih aktivnostih in zimskih užitkih na snegu.

Poleg fotografij, ki prikazujejo vragolije na snežnih strminah, je Erjavec objavil tudi posnetek, ki kaže, da letošnja zima očitno ni prizanesla dvorišču njegove hiše v Naklem.

Posnetek, kako pred domačo hišo suvereno obrača lopato, uporabnikov Instagrama ni pustil ravnodušnih. "Ni dela ni jela," je posnetek pospremil eden od uporabnikov. "Kje pa je freza?" se je spraševal drugi, ko je opazil Erjavca z lopato.

Tretji se je vprašal, zakaj Erjavec ni počakal, da bi mu na pomoč priskočil predsednik države: "To bi počakal, da bi prišel Pahor kidat." Kljub omembi kralja Instagrama so se nekateri strinjali, da Erjavcu ni para. "Cel mucek, ni kaj," je zapisal eden od uporabnikov.

Nov obraz Instagrama tudi Tonin, od prvakov strank manjka samo še Židan

Poleg Erjavca je med predsedniki slovenskih političnih strank na Instagramu novinec tudi predsednik NSi Matej Tonin. Kot je razvidno iz njegovega uporabniškega računa, je prvo objavo na omenjenem družbenem omrežju delil sredi januarja, torej še preden se je konec meseca zavihtel na mesto šefa NSi.

V svet Instagrama je Tonin vstopil z objavo družinske fotografije, ki jo je pospremil z zapisom "Družina je vse". Kot kaže, je Tonin eden od tistih uporabnikov družbenih omrežij, ki na spletu brez zadržkov delijo fotografije svojih otrok.

Nobenih zadržkov pri tem nima niti predsednik SDS Janez Janša, ki na družbenih omrežjih nikakor ni nov obraz. Janša, ki na slovenski politični sceni velja za enega od najbolj strastnih uporabnikov Twitterja, se je Instagramu pridružil že septembra 2013.

Medtem ko je zadnje tri objave na Instagramu posvetil svojima najmlajšima otrokoma, je Janša z javnostjo jeseni delil tudi fotografijo z igrišča za golf in ob tem ponosno zapisal, da je na igrišču dosegel eagle oziroma par posamezne luknje. Očitno imata Janša in ameriški predsednik Donald Trump najmanj eno skupno točko, ki sliši na ime golf.

Eagle na 15 #arboretum A post shared by Janez Janša (@jjansasds) on Oct 15, 2017 at 4:38am PDT

Veliko zanimanje na Instagramu tudi za Šarca

Na Instagramu so prisotni vsi prvaki slovenskih parlamentarnih strank z izjemo predsednika SD Dejana Židana, ki se za ta korak očitno (še) ni odločil. Poleg Erjavca, Janše in Tonina imajo svoje uporabniške račune na Instagramu tudi predsednik SMC Miro Cerar, koordinator stranke Levica Luka Mesec in predsednica Stranke Alenke Bratušek Alenka Bratušek.

Čeprav je v lanski kampanji pred predsedniškimi volitvami Pahorju očital, da je "Instagram predsednik", je na omenjenem družbenem omrežju prisoten tudi kamniški župan Marjan Šarec. Šarca, ki z 22 objavami zagotovo ni med najaktivnejšimi politiki na Instagramu, na omenjenem družbenem omrežju spremlja 1.583 sledilcev.

Prvaki slovenskih političnih strank na Instagramu:



Miro Cerar (@mirocerar): 468 objav, 1.078 sledilcev, sledi 189 uporabnikom,

Janez Janša (@jjansasds): 93 objav, 1.316 sledilcev, sledi 204 uporabnikom,

Karl Erjavec (@karlerjavec): 56 objav, 4.132 sledilcev, sledi 74 uporabnikom,

Luka Mesec (@lukamesec): 23 objav, 554 sledilcev, sledi 143 uporabnikom,

Matej Tonin (@matejtonin): 25 objav, 570 sledilcev, sledi 848 uporabnikom,

Alenka Bratušek (@abratusek): 135 objav, 356 sledilcev, sledi 117 uporabnikom,

Marjan Šarec (@sarec.marjan): 22 objav, 1.583 sledilcev, sledi 8 uporabnikom.



Predsednik republike na Instagramu:



Borut Pahor (@borutpahor): 680 objav, 54.240 sledilcev, sledi 49 uporabnikom.

Obama najbolje uporabil Facebook, Trump s pridom izkorišča Twitter

Na vprašanje, ali gre za naključje, da so nekateri politiki Instagram odkrili šele nekaj tednov pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, strokovnjakinja za digitalno komuniciranje Živa Jalovec odgovarja, da naključij ni, sploh ne v politiki.

"Družbena omrežja so že dlje časa prepoznana kot zelo pomembna orodja za komuniciranje v politični sferi. Če je Facebook za namene predvolilne kampanje najbolje uporabil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, lahko za Twitter trdimo, da ima od njega največjo korist zdajšnji ameriški predsednik Trump," pojasnjuje strokovnjakinja za digitalno komuniciranje.

Možnosti, ki jih ponujajo družbena omrežja, se po njenih besedah zavedajo tudi slovenski politiki in njihovi strokovnjaki za komuniciranje: "Družbena omrežja so pri nas pridobila veljavo in postala bolj popularna zlasti po tem, ko so se posamezni tviti začeli prikazovati v političnih oddajah na slovenskih televizijah, recimo ob predsedniških volitev leta 2012."

Za uspeh se morajo všečki pretvoriti v glasove v volilnih skrinjicah

Kot poudarja Jalovčeva, lahko glede na objave presodimo, da se slovenski politiki na Instagramu niso znašli v vlogi navadnih državljanov, ampak kot predstavniki ljudstva.

Na prihajajočih državnozborskih volitvah omenjeno družbeno omrežje po njenih besedah še ne bo igralo tako pomembne vloge kot recimo Twitter in Facebook, vendar pa bo Instagram v prihodnosti postal močno orožje za komuniciranje s potencialnimi volivci. Vendar pa uspeh ni nujno zagotovljen.

Instagram po besedah strokovnjakinje za digitalno komuniciranje Žive Jalovec pri letošnjih državnozborskih volitvah ne bo igral tako velike vloge kot recimo Facebook in Twitter. Foto: Reuters

"Če imaš veliko sledilcev in všečkov, to še ne pomeni, da si spoštovanja vreden politik in da se bodo ti všečki pretvorili v glasove v volilnih skrinjicah. Število glasov na volitvah je edino, kar šteje za uspeh v politiki. Morda je to do neke mere uspelo Pahorju," meni strokovnjakinja za digitalno komuniciranje.

Instagram lahko politika razkrije tudi na način, kot si sam ne bi želel

Na vprašanje, ali gredo politiki s svojimi objavami na Instagramu in družbenih omrežjih kdaj prek mere dobrega okusa, Jalovčeva odgovarja, da je način predstavljanja na družbenih omrežjih stvar vsakega posameznega kandidata.

"Ko govorimo o politikih, so lahko vsakodnevne banalnosti dobra vsebina za družbena omrežja, le če se za njimi skriva neko sporočilo. V primeru Erjavca in sebka s frizerskega stola bi objavo lahko ocenila kot primerno in družbeno koristno, če bi v komentarju zabeležil kakšno zanimivo informacijo v zvezi s trgom dela frizerjev pri nas in v tujini, seveda s primernimi ključniki," objavo Erjavca komentira Jalovčeva.

Hkrati še poudarja, da lahko Instagram in druga družbena omrežja posamezne politike razkrijejo tudi na način, kot si sami morda ne bi želeli: "To za širšo javnost niti ni nujno slabo. Morda bi kdo prej volil predsednika stranke upokojencev, zdaj pa si je zaradi blesavih sebkov premislil."