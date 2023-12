Je srebro boljša naložba od zlata?

Kot je dejala ameriška slepa in gluhonema pisateljic a Helen Keller, "je edino, kar je slabše, kot biti slep, imeti vid in ne videti." Prav nič drugače ni v svetu naložb, kjer pot do usp eha temelji na pozornem spremljanju in analiziranju dogajanja ter pravočasni in pravilni uporabi pridobljenih informacij. V svetu investiranja je pomembna razpršenost naložbe, zato se mnogi posamezniki odločajo tudi za nakup plemenitih kovin. Pa je najpametnejša naložba res zlato? Preverili smo, zakaj se mnogi vse raje odločajo za srebro .

Depoziti slovenskih varčevalcev kar 26 milijard

Višine depozitov na bankah so izjemne. V 100 največjih bankah v ZDA imajo tamkajšnji prebivalci v depozitih neverjetnih 14.100 milijard dolarjev. V Nemčiji je ta številka 2638 milijard evrov. Slovencev je sicer bistveno manj kot Nemcev ali Američanov, a naša sredstva v depozitih še vedno znašajo neverjetnih 26 milijard evrov.

Depoziti v bankah pa so med manj donosnimi naložbami. Če ste tudi vi med tistimi, ki imate prihranke na bančnem računu, razmislite o možnosti investiranja, ki lahko poveča vrednost vaših sredstev. Raziskali smo, zakaj je danes smotrna investicija v srebro.

Foto: Shutterstock

Razlika med zlatom in srebrom

Med zlatom in srebrom obstaja kar nekaj razlik. Najbolj očitna je razlika v vrednosti, za marsikoga manj poznano pa je dejstvo, da je raba srebra veliko širša, kot velja za zlato. Kar 90 odstotkov zlata se kopiči, medtem ko se kar 80 odstotkov vsega srebra porabi.

Srebro se uporablja v številnih industrijskih panogah, od proizvodnje zdravil in bele tehnike pa do letalstva, sončnih celic, celo avtomobilske industrije, nanotehnologije in številnih drugih branž. V svetu je kar 43.000 načinov za uporabo srebra, temu primerno je tudi povpraševanje po tej plemeniti kovini.

Zakaj je raba srebra tako razširjena?

Srebro je v primerjavi z zlatom vsestranska kovina, saj ima številne zaželene lastnosti:

je najboljši električni prevodnik,

je najboljši prevodnik toplote,

ima nizko kotalno trenje,

je katalizator,

ima visoko omočljivost,

je fotoaktivno,

ima najboljši odboj svetlobe in

je naravni antibiotik.

Foto: Shutterstock

Razmerje med zlatom in srebrom Vsi rudniki na svetu so leta 2022 izkopali 25.582 ton srebra, od tega največ v Mehiki, sledijo Peru, Kitajska, bistveno manj pa ga izkopljejo vse preostale države, med katerimi je po količini izkopa v ospredju Avstralija, sledijo pa ji še Rusija, Poljska, Čile, idr. Skupna vrednost letno izkopanega zlata v letu 2022 je znašala 17,7 milijarde evrov. Če te številke pogledamo v primerjavi z izkopanim zlatom, lahko ugotovimo, da je razmerje med proizvodnjo srebra in zlata 7:1 v korist srebra. Popolnoma drugače velja za cenovno razmerje, ki je 1:87 v korist zlata. Tako ni presenetljivo, da je vse več govora o ugodnih možnostih za rast vrednosti srebra.

Foto: Shutterstock

Povpraševanja po srebru je vse več

Zaradi široke rabe srebra v številnih panogah je povpraševanja po srebru na trgu vse več. Prav tako se povečuje število produktov, ki za svojo proizvodnjo potrebujejo srebro. Ob tem je treba izpostaviti, da gre za produkte, katerih število bo s časom le še naraščalo: med njimi so električni avtomobili, bela tehnika, različni pametni pripomočki, sončne elektrarne idr.

Za razliko od proizvodnje srebra, ki je bila v letih 2021 in 2022 enaka, je povpraševanje v istim časovnem obdobju le naraščalo in bistveno preseglo ponudbo.

Idealen čas za nakup srebra

Danes so realne vrednosti zlata in srebra tako nizke, kot so bile leta 1970. Glede na razmerje z ameriškim borznim indeksom in surovinskim indeksom so razmere takšne, da je čas za vstop na trg plemenitih kovin idealen.

Foto: Thinkstock

Kako vstopiti na trg plemenitih kovin?

Podjetij, ki vam pomagajo pri nakupu plemenitih kovin, je veliko, a žal vsa ne omogočajo nakupa srebra, ki pa ga lahko kupite preko podjetja Elementum. Nakup je zelo fleksibilen, sami namreč določite višino zneska, pri čemer je najnižji znesek vplačila 50 evrov. Vplačate lahko kadarkoli, vplačila so mogoča enkratno ali večkratno, tudi preko trajnika.

Lahko se odločite za nakup srebrnih palic, naložbenih srebrnikov ali strateški nakup srebra. Za nakup in varnost plemenitih kovin preko podjetja Elementum vam ni treba skrbeti. V osrednjih švicarskih Alpah v St. Gotthard Mountain Massif se nahaja sodoben visoko varovan objekt, kjer shranjujejo dragocene kovine svojih strank. Elementum International AG je samostojna delniška družba, registrirana po švicarskih zakonih in ni kapitalsko povezana družba z družbo Elementum iz Slovenije. Njena edina storitvena dejavnost je hramba plemenitih kovin v brezcarinskih varovanih skladiščih za vse stranke iz različnih držav EU in Švice. Si tudi vi želite oplemenititi svoje prihranke? Za nakup srebra izpolnite obrazec na spletni strani Elementum.

S srebrom do več zlata

Foto: Shutterstock

Nakup srebra je tudi odlična investicija za kasnejši nakup večje količine zlata brez dodatnih investicij. Razmerje med vrednostjo zlata in srebra se namreč neprestano spreminja. Najnižje se je spustilo do 15:1 v letu 1980, najvišjega pa smo dosegli v letu 2020 (123:1). V povprečju se je razmerje med cenami zlata in srebra gibalo nekje med 40:1 do 50:1. Če upoštevamo poznano dejstvo, da na višino dobičkov ob prodaji vplivajo predvsem ugodne nabavne cene, potem je zelo enostavno razumeti, da je v primeru, ko je sorazmerje višje, bolje dajati poudarek nakupu srebra. Ko pa je sorazmerje nižje, je bolje dati poudarek nakupu zlata.

Izkoristite priložnost, ki jo ponuja visoko razmerje med ceno zlata in srebra. Želite izvedeti več? Kontaktirajte podjetje Elementum.

Delodajalec vas lahko nagradi v srebru ali zlatu Po obstoječi zakonodaji vas lahko delodajalec glede na poslovno uspešnost v podjetju nagradi tudi z izplačilom v naravi. Nova ureditev omogoča, da je določen delež nagrade, izplačane v naravi, oproščen plačila dohodnine. Plemenite kovine se štejejo kot izplačilo v naravi in zato predstavljajo idealno priložnost, da vam delodajalec izplača nagrado v naravi in s tem plačate manj davka. Foto: Elementum

Formula za uspeh

Po besedah Charliea Mungerja, ki je bil podpredsednik Berkshire Hathaway ter desna roka Warrena Buffetta, je formula za uspeh popolnoma preprosta: