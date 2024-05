Po nesreči skoraj pol stoletja starega helikopterja Bell-212, ki je v nedeljo strmoglavil na severu Irana, pri čemer je umrla politična delegacija na čelu z iranskim predsednikom in zunanjim ministrom, smo se spomnili drugih slavnih ali globalno prepoznavnih oseb, ki so umrle v helikopterskih nesrečah. Prezgodaj so se tako med drugim poslovili košarkarski superzvezdnik Kobe Bryant, lastnik POP TV in najbogatejši Čeh Petr Kellner, prvak WRC Colin McRae ...