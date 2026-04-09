Ukrajina je samo v marcu na fronto več kot devettisočkrat poslala robotska vozila brez voznika oziroma tako imenovane "talne drone", ki so namesto ukrajinskih vojakov opravljali potencialno smrtonosne naloge. Gre za trikratno povečanje števila ukrajinskih robotskih misij na fronti samo od novembra lani.

Zakaj bi Ukrajinci nosili glave na prodaj, če jim ni treba?

Brezpilotna kopenska vozila oziroma robotska kopenska vozila brez posadke (Uncrewed ground vehicle oziroma krajše UGV) na fronti v Ukrajini nadomeščajo ukrajinske vojake pri opravljanju nekaterih najbolj tveganih nalog, kot so dostava streliva in opreme, obramba najbolj izpostavljenih ali težko dostopnih bojnih položajev, onemogočanje protipehotnih ali protioklepnih min in v določenih primerih tudi prevoz ranjenih vojakov na varno.

Robotska kopenska platforma Gnom, zasnovana za nadzor bojnih položajev in izvidnice, dostavo streliva in zalog ter evakuacijo ranjencev. Foto: Guliverimage

Kot je ta teden razkrilo ukrajinsko obrambno ministrstvo, ukrajinska vojska na bojišču na vzhodu Ukrajine uporablja že 167 tovrstnih robotskih mobilnih enot, kar je sto več kot novembra lani.

Močno se je povečalo tudi število misij, na katere jih pošiljajo – v marcu so tako imenovani "droni" UGV opravili kar okrog devet tisoč bojnih nalog, mnoge v najbolj nevarnih delih ukrajinske fronte, medtem ko so jih novembra lani samo okrog 2.900.

UGV Shuttle z robotsko roko, s katero lahko v sicer smrtonosnih območjih fronte v Ukrajini med drugim pobira brezpilotne letalnike, ki so bili poškodovani, a ne uničeni in jih je še mogoče popraviti. Foto: Guliverimage

Ne le Ukrajina, robotska kopenska vozila uporablja tudi Rusija

Ukrajina se na robotizirana vozila vse bolj sicer zanaša tudi zato, ker se sooča s težavami pri zapolnjevanju (človeških) vrzeli v obrambnih vrstah, obenem pa se ukrajinski vojaki na fronti nenehno soočajo z velikansko grožnjo v obliki smrtonosnih ruskih brezpilotnih letalnikov, zaradi česar so določena območja na bojišču tako rekoč neprehodna za vse, ki želijo glavo ohraniti na ramenih.

Robotski kamikaze "dron" Ratel S, ki je namenjen sabotažam. Foto: Guliverimage

Povsem enako težavo ima na fronti sicer tudi Rusija, ki prav tako vse pogosteje posega po robotskih kopenskih vozilih brez posadke.

Številke zbledijo v primerjavi z droni, ki letijo po zraku

Kopenski droni UGV kljub vse večji razširjenosti – nekatere ukrajinske brigade so ustanovile celo posebne enote, ki temeljijo na teh vozilih – sicer še vedno predstavljajo le zelo majhen delež ukrajinskih robotiziranih sil, ki jih na daljavo upravlja nekdo drug.

Ukrajinski vojak med urjenjem z robotskimi kopenskimi vozili (UGV). Foto: Guliverimage

Ukrajinci namreč vsak mesec opravijo več sto tisoč bojnih nalog z brezpilotnimi letalniki (klasičnimi droni) – samo v novembru 2025 so jih po navedbah vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Oleksandra Syrskyija izvedli več kot tristo tisoč.