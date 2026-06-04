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Avtor:
R. K.

Četrtek,
4. 6. 2026,
10.04

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
Vojna v Ukrajini Kijev vojaški napad

Četrtek, 4. 6. 2026, 10.04

13 minut

Smrtonosni napad na Kijev: Veronika umrla v eksploziji, ko je reševala svoja sinova

Avtor:
R. K.

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Veronika Čujan | Foto Anton Gerashchenko/X

Foto: Anton Gerashchenko/X

Rusija v zadnjih dneh stopnjuje vojaške pritiske na Ukrajino. V torkovem smrtonosnem napadu na Kijev je umrlo sedem oseb, med njimi 29-letna Veronika Čujan. Ubita je bila, medtem ko je poskušala svoja sinova odpeljati na varno v zaklonišče, poročajo ukrajinski mediji.

V času smrtonosnega napada na ukrajinsko prestolnico je 29-letna Veronika Čujan poskušala svoja sinova, stara tri in pet let, odpeljati na varno v zaklonišče. Med potjo je v njihovi neposredni bližini odjeknila eksplozija. 29-letna Veronika je umrla na samem kraju, njen starejši sin pa je utrpel hujše poškodbe in bil prepeljan na bolnišnico. Mlajši sin je utrpel lažje poškodbe. 

Tragedija se je zgodila med enim najhujših napadov na Kijev od začetka ruske invazije na Ukrajino. V smrtonosnem torkovem napadu na več ukrajinskih mest je bilo ubitih več kot 20 in ranjenih več kot 130 oseb. 

Po uradnih podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija v napadu izstrelila skupno 729 raket in brezpilotnih letal, glavna tarča napadov pa je bil Kijev.

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