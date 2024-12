Telefonski imenik Slovenije poslej le digitalno

Nova izdaja Telefonskega imenika Slovenije je prva, ki bo na voljo samo digitalno, to je na mediju DVD in spletu . Poskrbljeno je tudi za vedno manjšo skupino uporabnikov, ki še vedno uporabljajo tiskano različico.

Telefonski imenik Slovenije 2025 vsebuje več kot 630 tisoč telefonskih številk ter drugih podatkov pravnih in fizičnih oseb ter je edini uradni in univerzalni telefonski imenik v Sloveniji. Vsebuje tudi mesečno posodobljene podatke, orodje za izdelavo potnih nalogov, program za obdelavo podatkov, interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki za vso državo ter dodatne podatke o podjetjih (odpiralni časi, informacije o izdelkih in storitvah, plačilne metode …).

V Telefonskem imeniku Slovenije je tudi mogoče preprosto preveriti, kateri naročniki so uveljavili prepoved uporabe svojih kontaktnih podatkov za klice v komercialne in/ali raziskovalne namene, so sporočili iz družbe TSmedia, izdajatelja Telefonskega imenika Slovenije.

V spletni izdaji Telefonskega imenika Slovenije se podatki osvežujejo dnevno. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Z uporabniki, okoljem in naravo v mislih

Prehod na izključno digitalno izdajo sledi spremenjenim potrebam in pričakovanjem velike večine uporabnikov, ki podatke in odgovore na svoja vprašanja v največji meri iščejo prek mobilnih naprav in računalnikov, obenem pa je ta odločitev trajnostna, saj z zmanjšanjem porabe papirja, tiskanja in prevoza prispeva k varovanju okolja in naravnih virov.

Uporabnikom, ki potrebujejo ali želijo tiskano različico, je še vedno na voljo tiskani Telefonski imenik Slovenije 2024, ki je sestavljen iz izdaje 2023 in dodatka, kjer so v eni knjigi zbrane vse poznejše spremembe. Dodatek vsebuje bele strani s kontaktnimi podatki fizičnih in pravnih oseb, ki so soglašali z objavo, in rumene strani s kontaktnimi podatki o dejavnostih pravnih oseb.

Tiskani Telefonski imenik Slovenije 2024 je na voljo brezplačno prek spletne naročilnice ali s klicem na brezplačno številko 080 3000, poravnati je treba le stroške poštnine v višini 4,57 evra.