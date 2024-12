Samsungov Premium servisni center odslej tudi v Mariboru

Največja prednost tovrstnih servisnih centrov je v celoviti, odzivni in kakovostni poprodajni podpori, ki zajema tudi hitro servisno delavnico, ki zagotavlja takojšnje popravilo manjših napak, so pojasnili ob odprtju prvega tovrstnega središča v Sloveniji zunaj Ljubljane.

V Samsungu ocenjujejo, da bo mariborski premijski servisni center uporabnikom Samsungovih naprav v podravski in drugih bližnjih regijah zagotovil najvišjo raven storitev in podpore, ki jo skladno s svojo strategijo želijo zagotavljati svojim uporabnikom. Posege izvajajo le certificirani tehniki, ki uporabljajo izključno originalne Samsungove dele in opremo.

Ravno hiter servis je po Samsungovih ugotovitvah eden od ključnih dejavnikov, ki jih uporabniki cenijo in ki znatno prispeva k njihovem zadovoljstvu, so povedali predstavnika Samsunga – jadranska regija na manjši slovesnosti ob odprtju.

Vodja oddelka uporabniške podpore za jadransko regijo družbe Samsung Electronic Min Ho Bae in vodja odnosov z javnostmi za jadransko regijo družbe Samsung Electronic Ivan Polojac v prvih minutah delovanja novega mariborskega Samsungovega Premium servisnega centra

Od spoznavanja do nakupa in poprodajne podpore

Samsungov mariborski Premium servisni center je v samem središču mesta na naslovu Partizanska cesta 29, pri njegovem delovanju pa sodeluje podjetje Promobi. Ta že ima podobne pooblaščene servisne in prodajne centre v državah, ki jih Samsung pokriva v okviru svoje jadranske regije.

V novem centru v Mariboru je vzpostavljena tudi izkustvena cona, kjer se bodo, tudi ob strokovni pomoči, če bo ta potrebna, obiskovalci lahko podrobneje seznanili z značilnostmi in funkcionalnostmi Samsungovih izdelkov ter jih v maloprodajnem delu lahko tudi kupili, prav tako tudi morebitno dodatno opremo.

Del izkusitvene cone v novem mariborskem Samsungovem Premium servisnem centru Foto: Srdjan Cvjetović