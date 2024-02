Prihajajo komercialna omrežja 5.5G

Nov korak v razvoju mobilnih komunikacij bo, kot so povedali na letošnjem največjem svetovnem dogodku s področja mobilnih komunikacij, združeval omrežja, oblak in inteligenco.

Ena od vročih tem letošnjega dogodka Mobile World Congress je bil zagotovo tudi 5.5G, ki bo, kot so prepričani v družbi Huawei, ki je velik del svojega razstavnega prostora namenil prav tej tematiki, še pospešil digitalno preobrazbo v vseh panogah.

Nepremagljiva rast

O razmahu 5G zgovorno pove dejstvo, da je bila v enakem časovnem obdobju stopnja rasti števila uporabnikov 5G sedemkrat večja kot uporabnikov 4G, so še povedali pri družbi Huawei. Tako je ob začetku letošnjega leta, to je štiri leta po začetku komercialne rabe omrežij 5G, po vsem svetu že delovalo več kot 300 komercialnih omrežij 5G, ki so zbrala več kot 1,6 milijarde uporabnikov.

Nadgrajeni standard 5.5G, ki je zdaj že dovolj zrel za komercialno uvedbo, obljublja dodaten zagon potencialom mobilnih omrežij in nove priložnosti za rast telekomunikacijske tehnologije in umetne inteligence.

Desetkrat večje hitrosti v obe smeri

Eden od kazalnikov, ki kažejo napredek, ki ga prinaša 5.5G, je hitrost mobilnega podatkovnega prenosa. Tako bo 5.5G omogočil, da v smeri do uporabnika podatki potujejo s hitrostjo do deset gigabitov v sekundi, kar je desetkrat več, kot je omogočal 5G ob svojem prihodu.

Razvoj tehnologij 5.5G prinaša tudi nove ustvarjalne izdelke za optična omrežja. Na fotografiji: predsednik izdelkov in poslovanja optične tehnologije Bob Chen. Foto: Huawei

V svetu, kjer vedno večja količina prenosov v živo in dela ter shranjevanja podatkov v oblaku narekuje čim večje hitrosti tudi v smeri od uporabnika, bo zagotovo dobrodošel obet gigabitne hitrosti, kar ravno tako predstavlja desetkratno povečanje.

Velika trojka združena še močnejša

Toda še bolj kot sicer prepričljive številke pa je dodana vrednost 5.5G možnost oblikovanja telekomunikacijskega modela z inteligentnimi aplikacijami, zasnovanimi na vlogah in scenarijih, ki izpolnjujejo potrebe in zahteve industrije po agilnem zagotavljanju storitev, natančnem zagotavljanju uporabniške izkušnje ter učinkovitosti nadzornih in vzdrževalnih sistemov na vseh področjih.

Tehnologija 5.5G se povezuje s tehnologijami umetne inteligence in oblaka, kar daje dodatno moč vsem trem. Na svojem velikem razstavnem prostoru v Barceloni je Huawei, ki že nekaj časa opravlja testiranja na več celinah, tudi v Evropi, predstavil zelo konkretne scenarije za posamezne panoge, ob tem pa so poudaril, da nova tehnologija obenem omogoča tudi boljšo tehnološko in poslovno učinkovitost samih operaterjev.

Del velikega razstavnega prostora družbe Huawei na letošnjem največjem svetovnem dogodku mobilnih komunikacij Mobile World Congress, ki je od 26. do 29. februarja potekal v Barceloni.

Življenjske situacije namesto specifikacij

Tudi na oddelku za podjetja in mobilne naprave se je Huawei odmaknil od predstavitev, ki temeljijo na specifikacijah, in žarišče prestavil na konkretne scenarije vsakdanjega življenja.

Končni sodniki bomo seveda uporabniki, ko bodo te rešitve prišle do nas in jih bomo sprejeli, če nam bodo pomagale ali okrepile naš vsakdan. Za hitrejši komercialni zagon pa je Huawei na predavanjih v Barceloni operaterjem svetoval osem izvedbenih pristopov, kako učinkovito zajadrati na valove te nove komunikacijske tehnologije.