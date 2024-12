Nova božičnica iz pekla: kaj storiti, če vam pošljejo obvestilo, da ste jo dobili

Goljufija, na katero so opozorili v podjetju Any Run, ki se ukvarja z raziskovanjem in analizo najnovejših kibernetskih groženj, se širi prek različnih Wordovih besedilnih dokumentov (format DOCX) o izplačilih božičnic ali drugih bonusov oziroma usklajevanja plač.

Ugotovili so, da so lahko dokumenti naslovljeni na vse zaposlene v podjetju, ki je tarča goljufov, ali pa na točno določene zaposlene. Dokumente zaposleni v obliki priponk prejemajo na službene e-poštne naslove, domnevno pa jih pošiljajo iz tajništva, računovodstva ali kadrovske službe.

Primer lažnega dokumenta, katerega tarče so bili zaposleni v britanskem mediju Daily Mail:

Foto: Any Run

Kot je razvidno iz e-poštnih naslovov, s katerih prihajajo sporočila, so pošiljatelji sicer neznani, a goljufi kot po navadi računajo na to, da prejemniki sporočil ne bodo preverjali, kdo jih je v resnici poslal.

Datoteka, ki naj bi vsebovala pojasnila in številke o predprazničnih denarnih nagradah, je poškodovana ("corrupted"). Ko jo bo potencialna žrtev prevare poskusila odpreti, jo bo Word obvestil, da je datoteka poškodovana in ali jo želi popraviti.

Obvestilo o "poškodovani" datoteki:

Foto: Any Run

Datoteka je sicer namenoma poškodovana tako, da jo bo Word zlahka popravil in odprl dokument s kodo QR, ki bo uporabnika pozivala, naj jo, če želi dostopati do dokumenta o božičnici oziroma bonusu, skenira s kamero pametnega telefona in odpre povezavo, ki jo prikaže koda QR.

Cilj je vdor v uporabniški račun zaposlenega v podjetju

Povezava vodi do okna za prijavo v Microsoftov uporabniški račun. Zakaj, je jasno – Microsoftove pisarniške storitve uporabljajo v številnih podjetjih, organizacijah in institucijah po vsem svetu. Okno za prijavo je sicer lažno, kar razkriva naslov spletnega mesta.

Če se uporabnik poskusi prijaviti z e-poštnim naslovom in geslom, bo goljufom v resnici poslal ključna podatka, s katerima lahko v primeru, da ne uporablja dvostopenjskega preverjanja identitete prek pametnega telefona, vstopijo v njegov uporabniški račun in pridobijo dostop do vseh službenih, morda tudi osebnih podatkov, s katerimi razpolaga.

Ko se bo uporabnik poskusil prijaviti v svoj račun in vpisal geslo, mu bo okno za prijavo še enkrat javilo, naj vpiše svoje geslo. Goljufi so geslo medtem že ukradli. Na vrhu posnetka zaslona je razvidno, da obrazec za prijavo gostuje na tretji spletni strani in ne na uradnih Microsoftovih strežnikih. Foto: Any Run

Protivirusni programi ne zaznajo ničesar, ker virusov ni

Kot pojasnjujejo v podjetju Any Run, gre v primeru namenoma poškodovanih datotek za relativno novo tehniko, s katero se internetni prevaranti uspešno izogibajo poskusom zaznavanja. Običajni protivirusni programi ob odprtju Wordove datoteke namreč niso zaznali, da bi bilo z njo kar koli narobe. To je sicer logično, saj dokument ne vsebuje nobene zlonamerne kode, temveč prikazuje le kodo QR, so dodali.

Še vedno velja priporočilo, da priponk v e-poštnih sporočilih neznanih pošiljateljev nikoli ne odpiramo, temveč takšna sporočila raje izbrišemo. Če je priponko v e-pošti domnevno poslal znan pošiljatelj (delodajalec, prijatelj, institucija), a še vedno dvomimo o varnosti odpiranja takšne priponke, je najbolje, da se obrnemo neposredno na pošiljatelja in ga prosimo za potrditev, da je sporočilo res poslal on.