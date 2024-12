V večini božičnica še pod vprašajem. Kdo jo bo zagotovo prejel in kdo bo lahko res vesel?

Zaposleni se tudi letos nadejajo božičnice oziroma katere od nagrad, zaželenih ob koncu leta, a je ta v številnih podjetjih še pod vprašajem. Višino božičnice so razkrili nekateri trgovci, Energetika Ljubljana, Gorenje, Lumar, Dewesoft in Mahle, da božičnica oziroma nagrada bo, a še ne vedo, koliko, pa so potrdili na Petrolu, Pošti Slovenije, v podjetju BSH, na NLB, Slovenskih železnicah, v Krki, Leku, Zavarovalnici Sava, Revozu in družbah ELES, Talum in HSE. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije sicer opažajo, da se število podjetij, ki nagradijo svoje zaposlene, povečuje, želijo pa si, da bi se podjetja odločala tudi za udeležbo delavcev pri izplačilu določenega odstotka dobička posameznega poslovnega leta, ki ga ureja zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. Tega sistema nagrajevanja se zaradi pomanjkljivega zakona poslužuje le osem podjetij. Ministrstvo sicer obljublja sprejetje novega predloga zakona, a časovnica sprejetja še ni znana.

Bliža se konec leta in s tem nagrajevanje zaposlenih z božičnico, 13. plačo ali nagrado za poslovno uspešnost. Gre za nagrado, s katero delodajalec pokaže, da so za uspeh podjetja zaslužni tudi njegovi zaposleni, vendar izplačilo te v Sloveniji ni obvezno tako kot izplačilo regresa.

V javnem sektorju tako božičnice ne prejmejo, a je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pred dvema letoma napovedal, da bi v sklopu sprememb zakona o delovnih razmerjih uvedli obvezno božičnico, ki bi jo prejeli tudi zaposleni v javnem sektorju. Predlog je, kot kaže, obstal.

Znižanje božičnice zaradi odsotnosti z dela ni upravičeno

V večini primerov podjetja zaposlenim ob koncu leta izplačajo enkratni prejemek oziroma namenijo eno nagrado, imenuje pa se lahko različno, odvisno od določb v kolektivnih pogodbah in aktih podjetja, ki tudi določajo merila in kriterije za tovrstna izplačila.

V podjetjih, v katerih se delodajalec s kolektivno, individualno pogodbo ali internim aktom zaveže k izplačilu božičnice ali 13. plače, mora to izplačati vsem zaposlenim. V Sloveniji jo podjetja praviloma izplačajo ob koncu leta. Letos se je sicer pojavilo vprašanje o višini božičnice za tiste, ki so bili bolniško, zaradi invalidnosti, nosečnosti, starševstva ipd. odsotni z dela, a je vrhovno sodišče presodilo, da znižanje plačila za poslovno uspešnost zaradi tovrstnih osebnih okoliščin ni utemeljena oziroma je celo diskriminatorna.

Delavcem, ki so bili upravičeno odsotni z dela zaradi odrejene bolniške, ni dovoljeno izplačati nižje nagrade za poslovno uspešnost, je odločilo vrhovno sodišče. Foto: Shutterstock

Plačilo poslovne uspešnosti po ugotovitvah vrhovnega sodišča namreč predstavlja sistem kolektivnega nagrajevanja vseh delavcev in ne individualnega prispevka k uspešnosti poslovanja podjetja. Iz tega razloga tudi ni dovoljeno delavcem, ki so bili v koledarskem letu upravičeno odsotni z dela zaradi odrejene bolniške, izplačati nižje nagrade za poslovno uspešnost kot tistim, ki v koledarskem letu niso bili odsotni z dela zaradi odrejene bolniške. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije sicer pravijo, da je to na žalost v marsikaterem podjetju še vedno praksa.

Izplačila se med podjetji občutno razlikujejo

Višino božičnice večinoma določajo posamezne kolektivne pogodbe in drugi zavezujoči akti, o njej pa se socialni partnerji najpogosteje dogovarjajo vsako leto sproti. Če ni določena z akti, jo lahko določi tudi delodajalec.

Višina izplačil poslovne uspešnosti je vezana na uspešnost poslovanja, zato se izplačila med podjetji občutno razlikujejo. Uspešna podjetja in podjetja, ki želijo nagraditi zaposlene, ki prispevajo k uspešnosti poslovanja podjetja, zaposlene nagradijo z višjimi zneski, vendar običajno ne višjimi, kot je neobdavčen znesek, to je v višini povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2.343 evrov bruto.

ZSSS: Število podjetij, ki nagradijo svoje zaposlene, se povečuje

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije opažajo, da se število podjetij, ki nagradijo svoje zaposlene, povečuje, kar kažejo tudi statistični podatki SURS. Izplačila poslovne uspešnosti se pogosto uporabljajo za izboljšanje celoletnega prejemka delavca, predvsem tam, kjer so plače nizke in se ne usklajujejo ter tako predstavljajo popravek k nizkim plačam in ne dodatne nagrade, pojasnjujeta strokovna sodelavka ZSSS Irena Vidic in izvršni sekretar Andrej Zorko.

Po podatkih statističnega urada je delež zaposlenih, ki so prejeli izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja (izredno izplačilo) v mesecu novembru in decembru 2023, znašal 35,3 odstotka, povprečna višina takšnega izplačila pa je v letu 2023 znašala 977,91 evra.

Da je izplačevanje božičnice oziroma nagrade ključnega pomena za delavce, se zavedajo tudi nekateri delodajalci.

"Zavedamo se, da so motivirani in zadovoljni zaposleni ključnega pomena za doseganje zadovoljstva naših kupcev ter uresničevanje zastavljenih ciljev razvoja podjetja. Zato v Lumarju gradimo kulturo, kjer cenimo dosežke, spodbujamo inovativnost, trajnost in sodelovanje ter ustvarjamo okolje, ki omogoča osebno in strokovno rast sodelavcev. Z izplačilom nagrade za poslovno uspešnost ne le nagrajujemo pretekle dosežke, temveč tudi krepimo zaupanje, pripadnost in skupne vrednote," je pojasnil Marko Lukić, lastnik in direktor podjetja Lumar, ki bo svoje zaposlene nagradil z okvirno 2.400 evri bruto.

Božičnica bo, a še ne vedo, koliko

Ker je čas dodeljevanja božičnic vse bližje, smo se obrnili na nekatera največja podjetja in preverili, kdaj, če in kolikšno nagrado nameravajo svojim zaposlenim izplačati ob koncu leta.

Večina podjetij, ki so nam posredovala odgovore, bo zaposlenim namenila eno od nagrad, a številna podjetja odločitve o višini teh še niso sprejela. Da nagrada bo, a še ne vedo, koliko, so potrdili na Petrolu (lani 1.600 evrov bruto), Pošti Slovenije (lani 350 evrov bruto), v podjetju BSH hišni aparati, Slovenskih železnicah, Krki (lani 2.174,70 evra bruto), Zavarovalnici Sava, Revozu in družbi ELES, kjer zagotavljajo, da znesek ne bo nižji kot lansko leto, ko so prejeli 1.400 bruto.

Posebej velja omeniti družbo NLB, ki ima milijonske dobičke, a božičnice nikoli ne izplača decembra, temveč po novem letu. "V NLB božičnice ne izplačujemo, lahko pa – skladno s kolektivno pogodbo in odvisno od doseženih rezultatov banke – zaposlenim izplačamo nagrado za poslovno uspešnost. Čeprav poslovnega leta še ni konec, ocenjujemo, da bodo rezultati matične banke izplačilo tudi letos omogočili, kolikšna bo skupna višina nagrade in kdaj bo izplačana, pa še ni bilo sprejeto," so pojasnili. Število podjetij, ki nagrajujejo svoje zaposlene, se povečuje. Foto: Shutterstock

V skladu z izjemnimi dosežki in prizadevanji zaposlenih se je za izplačilo božičnice odločilo tudi vodstvo Leka. Višina božičnice bo znana v četrtek, 5. decembra 2024, izplačana pa 15. decembra. Prejeli jo bodo vsi sodelavci in sodelavke, ki bodo zaposleni v Leku na dan 30. novembra, in sicer bodo prejeli sorazmerni znesek glede na čas zaposlitve v letu 2024. Agencijski sodelavci in sodelavke bodo božičnico v enaki višini prejeli prek agencije. Lanskoletna božičnica je v Leku znašala 1.750 evrov bruto.

Poleg božičnice imajo v Leku z Lekovo kolektivno pogodbo urejeno tudi izplačilo za delovno in poslovno uspešnost, ki se obračunava glede na dejanski doprinos zaposlenega in uspešnost družbe. Izplačilo za delovno in poslovno uspešnost se izvede v začetku leta glede na rezultate in uspešnost v preteklem poslovnem letu.

Iz družbe skupine HSE so sporočili, da zaposlenim že vrsto let ne plačujejo božičnice, temveč variabilni del plače, vezan na poslovno uspešnost. Višina variabilnega dela za poslovno leto 2024 bo odvisna od doseženega oziroma preseženega EBITDA in še ni znana (lani 645 evrov).

V Talumu je izplačilo za poslovno uspešnost ob koncu leta, ki se izplača v obliki 13. plače, dogovorjeno s sindikatom. Dogovor med drugim predvideva, da se poslovna uspešnost izplača najkasneje do 31. decembra 2024, višina pa je določena v deležu od načrtovanega dobička. Točne ocene poslovnega izida bodo znane v decembru, ko bodo tudi opredelili višino izplačila.

Znano je, kolikšna bo božičnica

Lidl

Nagrada iz naslova poslovne uspešnosti je zagotovljena zaposlenim v Lidlu. Prejeli jo bodo z izplačilom plače za november. Ta bo znašala 400 evrov bruto in bo izplačana na Lidlovi vrednostni kartici, znesek pa bo enak za vse zaposlene, ne glede na zaposlitev za krajši ali polni delovni čas.

Zaposleni v Lidlu Slovenija bodo tako v letošnjem letu iz naslova poslovne uspešnosti skupno prejeli 800 evrov bruto, saj so znesek v enaki višini, torej 400 evrov, prejeli že v marcu. Tako bodo zaposleni prejeli višja dodatna plačila kot lansko leto, ko so skupaj prejeli 750 evrov bruto. Številni trgovci se bodo razveselili božičnice. Foto: Shutterstock

Hofer

Višja kot v preteklih letih bo nagrada iz naslova poslovne uspešnosti letos tudi za zaposlene v Hoferju. Vsem zaposlenim, ne glede na morebitno odsotnost dela zaradi npr. bolniškega staleža, bodo decembra izplačali nagrado v vrednosti 400 evrov bruto, lani so 300 evrov bruto. Vse sodelavke in sodelavci Hoferja so letos prejeli tudi regres v višini 1.800 evrov, ki so ga izplačali v juniju.

Spar

Tudi Spar Slovenija bo svojim zaposlenim izplačal nagrade ob koncu leta. Nagrada, vezana na poslovno uspešnost podjetja, bo obračunana v višini 33 odstotkov plače delavca, do nje pa bodo upravičeni vsi zaposleni v podjetju, vključno z odsotnimi. Povprečno izplačilo poslovne uspešnosti bo znašalo približno 548 evrov bruto. Lani je znašalo 645 evrov bruto. Dodatno bo podjetje nagradilo tudi tiste zaposlene, ki so izkazali nadpovprečne individualne dosežke. Skupaj bodo tako izplačali 3,5 milijona evrov. Nagradi bosta izplačani 10. decembra 2024. Zaposlenim so izplačali tudi regres v višini dva tisoč evrov.

Energetika Ljubljana

Zaposleni v Energetiki Ljubljana bodo za leto 2024 prejeli letno nagrado v višini 1.050,00 evra bruto in bo višja v primerjavi z lanskoletno. Izplačana bo v mesecu decembru.

Lumar

V podjetju Lumar bo višina nagrade za poslovno uspešnost znašala okvirno 2.400 evrov bruto in lahko minimalno odstopa, so sporočili. Končen znesek bodo določili, ko bo znan najvišji znesek nagrade za poslovno uspešnost, ki se ne bo štel v davčno osnovo. Izplačilo bo višje za okrog deset odstotkov kot v letu 2023. Nagrado bodo izplačali v začetku meseca januarja 2025.

Gorenje

Za zaposlene v podjetju Hisense Gorenje Europe v Sloveniji bo božičnica znašala 900 evrov bruto, kar je 50 evrov več kot lani. Izplačana bo 16. decembra 2024.

Dewesoft

V podjetju Dewesoft so se izplačilu dodatkov pri plači (na splošno), kot so navedli, lotili nekoliko drugače. "Verjamemo, da so dodatki k osnovni plači odvisni od uspeha poslovanja podjetja. Tako smo izračun uspešnosti uredili na mesečnem nivoju - dodatke izplačujemo vsak mesec ob izplačilu plač. Višina izplačila je matematično določena in je vnaprej znana vsem," so sporočili in dodali, da bo letošnja božičnica izplačana v višini osnovne plače.

Mahle

Družba Mahle izplačuje del plače za poslovno uspešnost. Vsem zaposlenim, ki bodo na dan 30. novembra 2024 v delovnem razmerju v družbi MEDS, bodo izplačali del plače za poslovno uspešnost. Izplačilo bo izvedeno v decembru pri novembrski plači. Glede na merila in kazalnike, postavljene v 55. členu podjetniške kolektivne pogodbe, bo osnova za nagrado znašala 937,22 evra bruto.

Delavci podjetja Mahle bodo kljub krizi v avtomobilski industriji prejeli božičnico. Foto: STA

Kdo še ne ve?

V podjetju Merkur o izplačilu nagrade še razmišljajo, odločitve o tem, ali božičnica bo ali ne, pa še niso sprejeli v Perutnini Ptuj, Luki Koper, Engrotušu, ki upravlja trgovino Tuš (lani so prejeli 150 evrov na vrednostni kartici), Addecu, Zavarovalnici Triglav (lani 1.600 evrov bruto), GEN-I, Sava Turizmu, UNIOR, podjetju Akrapovič, Hitu, Darsu, Hidrii, prav tako ne v SDH, kjer so lani izplačali tisoč evrov božičnice, in Telekomu Slovenije, kjer so božičnico za leto 2023 izplačali v višini stoodstotne zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, kar pomeni 2.174,70 evra bruto. " Odločitev v zvezi z letošnjim izplačilom božičnice še ni bila sprejeta. Morebitno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pa je odvisno od doseženih poslovnih rezultatov v posameznem letu," so navedli na Telekomu.

V vseh omenjenih družbah bodo odločitev o božičnici sprejeli decembra. Medtem bodo v Gen Energiji nagrado za poslovno uspešnost za leto 2024 obravnavali in odločitev o izplačilu sprejeli v prvi polovici prihodnjega leta.

Iz Mercatorja (lani 240 evrov božičnice v obliki bonov), Hella Saturnusa, Nuklearne elektrarne Krško, Kolektorja in Adrie Mobil se na naša vprašanja niso odzvali.

Brez božičnice ostali upokojenci

Veliko razočaranje pa je letos doletelo upokojence in prejemnike invalidskih nadomestil, ki ne bodo prejeli zimskega dodatka oziroma božičnice. Ta jim je bil lani v skladu s proračunskimi dokumenti nakazan v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023, večinoma 20. decembra.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pojasnili, da je "šlo za interventni ukrep za pomoč v času, ko so cene ogrevanja najbolj skokovito narasle", vlada pa ga glede na 8,8-odstotno redno uskladitev pokojnin v letu 2024 in umiritev dviga cen življenjskih potrebščin in energentov za letos ne predvideva.

Na naše vprašanje, ali bi bilo ta sistem smiselno urediti tako, da bi upokojenci redno prejemali zimski dodatek, konkretnega odgovora nismo prejeli. Dodali so le, da lahko posamezna gospodinjstva, ki se soočajo s povečanimi nepredvidenimi stroški, zaprosijo za izredno socialno pomoč z oddajo vloge na center za socialno delo.

Upokojenci letos ne bodo prejeli zimskega dodatka. Foto: Shutterstock

Delitev dobička zaposlenim v Sloveniji praksa redkih podjetij

Nekatera slovenska podjetja poleg prej omenjenih nagrad zaposlenim izplačajo tudi določen odstotek dobička posameznega poslovnega leta, ki ga ureja zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. Pravica delavca do udeležbe pri dobičku je v posameznih podjetjih urejena s pogodbo o udeležbi pri dobičku. Zakon določa, da se podjetja lahko odločijo, da so zaposleni v posameznem poslovnem letu udeleženi pri delitvi dobička, in sicer v obliki denarne sheme ali delniške sheme v primeru, ko gre za delniško družbo.

Pobudo za sklenitev pogodbe na strani delavcev lahko poda reprezentativni sindikat v družbi, svet delavcev oziroma delavski zaupnik ali eden ali več predstavnikov delavcev, ki jih delavci imenujejo na zboru delavcev. V nadaljnjih postopkih nato odločijo, ali bodo sklenili pogodbo ali ne.

Po zakonu podjetje, ki ima sklenjeno tovrstno pogodbo, delavcem lahko izplača največ dvajset odstotkov dobička posameznega poslovnega leta, vendar ne več kot deset odstotkov letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu. Najvišji znesek, ki ga delavec v skladu s tem zakonom lahko prejme, ne sme presegati pet tisoč evrov.

Tega sistema nagrajevanja se zaradi pomanjkljivosti zakona sicer v Sloveniji poslužujejo le redka podjetja, po podatkih ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) v povprečju od osem do devet družb.

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije je bilo v obdobju 2014–2022 povprečno osem družb na leto izplačevalcev dela dobička delavcem, povprečno število prejemnikov pa 641 delavcev, ki v povprečju prejmejo 185 evrov neto letnega izplačila na podlagi pogodb o udeležbi delavcev pri dobičku. Vse skupaj torej na leto predstavlja skromnih 118.585 evrov.

Časovnica sprejetja novega predloga zakona še ni znana

Da bi se tega sistema posluževalo več podjetij, je omenjeno ministrstvo skupaj s kolegi z ministrstva za finance že pred časom pripravilo predlog novega zakona o udeležbi delavcev v dobiček. "V zadnjem obdobju smo intenzivno delali na dopolnjeni verziji zakona, ki bi bil medresorsko usklajen in sprejemljiv tudi za vse ključne deležnike," so navedli.

Kdaj bi nov predlog zakona lahko stopil v veljavo, še ne morejo napovedati, pravijo, saj je to odvisno od medresorske uskladitve in pridobitve soglasja socialnih partnerjev.

Kar se sprememb zakona tiče, so na MGTŠ prepričani, "da morajo iti spremembe v smeri izenačitev davčne obravnave človeškega in finančnega kapitala, saj oba prispevata k ustvarjanju sedanje in prihodnje vrednosti, ter mora predlog omogočiti boljše nagrajevanje zaposlenih z delom dobička, posledično višjo motivacijo in produktivnost".

Nov predlog zakona, kot so navedli na ministrstvu, poenostavlja postopek, saj odpravlja registracijo pogodb med delodajalci in delojemalci, povečuje obseg deleža za delavce, uvaja družbeniško shemo in spreminja višino davčnih olajšav, tako za podjetja kot za delavce.