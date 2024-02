Tukaj prodajalec prejme 2.005 evrov bruto

Prodajalec v Hoferju je z januarsko plačo prvič prejel več kot dva tisoč evrov bruto za 40 ur na teden, njegova plača pa se je v zadnjih štirih letih povečala za več kot 400 evrov bruto. Foto: Hofer

"Ponosni smo, da lahko našim sodelavkam in sodelavcem vsako leto znova zagotavljamo enega najvišjih plačil v Sloveniji med trgovci z živili. S tem na eni strani dvigujemo ugled poklica prodajalca in na drugi zadovoljstvo naših zaposlenih. Da smo na pravi poti, potrjujejo tudi rezultati zadnje anonimne ankete, saj se je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju povišal na kar 89 odstotkov," poudarja Petra Štrukelj, ki pri Hoferju vodi področje HR.

Diskontni trgovec za zadovoljstvo sodelavcev skrbi tudi tako, da ob vsakoletnih povišanjih plač ohranja plačna sorazmerja, vedno pa zagotavlja tudi nadpovprečna plačila v panogi. Plača prodajalca v Hoferju tako v 2024 za kar 750 evrov oziroma 60 odstotkov presega minimalno slovensko plačo.

Foto: Hofer

Več kot dva tisoč zaposlenih pri Hoferju bo letos prejelo tudi 1.800 evrov regresa in 400 evrov bruto božičnice (lani 300). Prav tako jim podjetje zagotavlja maksimalno neobdavčeno nadomestilo za prehrano (7,96 evra na dan) in vplačila v 2. pokojninski steber (420 evrov na leto).

Trgovec kot dodatno ugodnost omogoča tudi vključitev v Hofer (po)polni delovni čas. Gre za zaposlitev za krajši, povprečno 30-urni delovnik, z vsemi ugodnostmi zaposlitve za polni delovni čas (polna pokojninska doba, polni regres itd.). Konec januarja 2024 je bilo vanj vključenih že več kot 90 odstotkov vseh sodelavcev iz prodaje in logistike, to možnost pa imajo tudi zaposleni v upravi.

Trgovec ponuja še številne druge– ena od priljubljenih je "sabbatical", ki ga lahko koristijo prav vsi zaposleni, ki so v podjetju pet aktivnih let ali več. Letos so ga podaljšali kar na 12 mesecev (prej največ šest mesecev), zaposleni pa se lahko na daljši oddih od dela odpravijo na vsakih pet let in ne le enkrat, kot je veljalo do zdaj.