Kakšno je ozadje profesionalnega e-športnika?

Kakor pri vsakem športu tudi videoigričarstvo zahteva veliko vaje in kondicije, ki jo ohranjamo le s konsistenco. Za to ekipe skrbijo z rednimi treningi, ki se odvijajo tudi na vsakodnevni ravni, če je ekipa sredi lige. Čez dan se igralci ogrevajo na individualnih igrah, na skupinskem treningu pa se jima pridružita še menedžer in trener.

Andraž Hren Foto: osebni arhiv Na dan, ko imajo tekmo, se celotna ekipa sestane nekaj ur pred tekmo. Takrat jim analitik predstavi nasprotnika, njegov način igre in njegove šibke točke. Po predstavitvi skupaj pripravijo strategijo in načrt za igro. Ko pride čas za tekmo, so igralci ogreti, pripravljeni in ekipno usklajeni

Poleg igričarskih spretnosti morajo igralci skrbeti tudi za fizično in mentalno zdravje. Ker so pri igranju videoiger v uporabi izključno dlani in zapestja, morajo poskrbeti za zdravje svojih sklepov in zapestnih mišic, da se med igro ne pojavijo krči ali – še hujše – kronične poškodbe, ki so običajno posledica obrabe.

Za mentalno zdravje igralcev je najpomembnejši ekipni duh. O tem je Ambrož Hren, menedžer in trener ekipe Spike syndicate, ki je trenutno sredi lige Esports Balkan, povedal tako: "Za mentalno zdravje kot trener/menedžer poskrbiš tako, da ustvariš ekipo, kjer se igralci razumejo že od začetka, da se v ekipi pojavlja čim manj konfliktov. Tudi med treningi moraš skrbeti, da pravilno in hitro rešuješ konflikte med igralci. Pomembno je čim prej odpraviti kakršnokoli napetost. Kot trener/menedžer moraš vedno ostati močan in trden, še posebej ko ima ekipa težave – igralci morajo imeti občutek, da se vedno lahko zanesejo nate."