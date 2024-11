Kako biti korak pred tistimi, ki bi nam tako ali drugače radi ukradli denar #video

V Muzeju bančništva Slovenije v Ljubljani je do konca leta na ogled razstava, ki spremlja zgodovino kriminala, povezanega z denarjem: od ponarejanja že iz časov, ko so se dolgovi zapisovali na glinenih ploščicah, do današnjih najrazličnejših spletnih prevar.

Z denarjem povezan kriminal ima veliko obrazov, od ponarejanja, ropov in vlomov do analognih in spletnih prevar, obstaja pa najbrž toliko časa, kolikor obstaja človek.

Vzporedno z razvojem različnih načinov, kako zaobiti družbene ali institucionalno sprejete dogovore z namenom pridobivanja neupravičene finančne koristi, so se razvijale pogosto zelo domiselne zaščite in ukrepi, kako nepridipravom preprečiti njihova nečedna početja.

Direktor NLB Muza Matko Mioč Foto: Ana Kovač

Pravzaprav med temi, ki poskušajo izpeljati z denarjem povezana kriminalna dejanja, in temi, ki jim to želijo onemogočiti, poteka večna tekma, kdo bo boljši, hitrejši, bolj pretkan, naprednejši in učinkovitejši, pojasnjujejo namen razstave njeni snovalci.

Video: kustosinja razstave Urška Purg in vodja Numizmatičnega kabineta v Narodnem muzeju Slovenije Alenka Miškec predstavljata razstavo Denar in kriminal: tekmovanje brez konca (video: Ana Kovač)

Digitalne prevare so še zahrbtnejše

Ta neizprosna tekma je z razvojem sodobnih tehnologij dobila nove razsežnosti, saj se je poleg dalj časa znanih oblik prevar in finančnega kriminala v analognem, oprijemljivem svetu tveganje razširilo še v digitalni svet, kjer so prevare še bolj prikrite in se jim še težje izognemo, zlasti če jih ne znamo prepoznati.

Ravno zato je v teh digitalnih časih še pomembneje pridobiti ustrezna znanja o tovrstnih prevarah in tako povečati svojo terensko prednost v bitki, kjer imamo za varovanje svojega premoženja vedno večjo odgovornost. Z neznanjem in neprevidnostjo namreč kriminalcem, ki prežijo na naše premoženje, pravzaprav na stežaj odpremo vrata za njihove prevare in kraje.

Vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič Foto: Ana Kovač

Preden bi bilo lahko prepozno

Razstava Denar in kriminal: tekmovanje brez konca je prispevek k tako potrebnemu ozaveščanju o varovanju svojega denarja. Predstavlja življenjske dogodke, kjer se lahko pojavi denarni kriminal, in ob tem poudarja, kaj lahko vsak posameznik naredi za obrambo pred najrazličnejšimi analognimi in digitalnimi pastmi, ki prežijo na nas predvsem takrat, ko jih najmanj pričakujemo.

Snovalci upajo, da bodo z razstavo pritegnili pozornost širšega kroga ljudi in da se vsaj malo omili žalostno dejstvo, da kljub množici razpoložljivih gradiv, ki svetujejo glede zagotavljanja varnega ravnanja s financami, številni začnejo razmišljati o tem šele takrat, ko postanejo žrtve, in je s tem priložnost preventive zamujena.

Video: sprehod po razstavi Denar in kriminal: tekmovanje brez konca (video: Ana Kovač)

Zgodba, ki se ne bo nikoli končala

Tokratna razstava Denar in kriminal: Tekma brez konca obravnava tri tematska področja denarnega kriminala: ponarejanje denarja, rope bank, vlome v bankomate in prevare z njimi ter kibernetski kriminal.

Obenem je tudi napovedna razstava, saj je uvod v veliko razstavo, ki jo pripravljajo za naslednje leto v prenovljenih prostorih Muzeja slovenskega bančništva, ki deluje pod okriljem Nove ljubljanske banke (NLB) na Čopovi ulici 3 v Ljubljani. Tako razvejana in pomembna tematika si namreč zasluži podrobnejšo obravnavo, so prepričani snovalci tokratne razstave.

Vodja Muzeja slovenske policije Muhamed Delić Foto: Ana Kovač

Pri njenem oblikovanju in postavitvi so sodelovali Evropska centralna banka, Fundacija SICEH, Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Moneterra – Muzej denarja Hrvaške narodne banke, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Muzej slovenske policije, Nacionalni forenzični laboratorij, Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, Narodna galerija Slovenije, Numizmatični kabinet in Narodni muzej Slovenije.