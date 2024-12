"Ugotovljeno je bilo, da je večina zakonsko določenih meril v prid zahtevi pristojnih organov Združenih držav Amerike za izročitev. Zato je minister za pravosodje izdal odločbo, s katero je odobril izročitev Kwona Doja Hyunga Združenim državam, hkrati pa zavrnil zahtevo Republike Koreje za izročitev," je pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

Črnogorske oblasti so Kwona skupaj z njegovim poslovnim partnerjem pridržale marca lani na letališču v Podgorici, ko sta se s ponarejenima potnima listoma želela vkrcati na let za Dubaj.

Kaj je storil Do Kwon?

Kwon je bil soustanovitelj in izvršni direktor družbe Terraform Labs, ki je stalo za kriptokovancema terraUSD in luna. Oba kovanca sta maja 2022 v nekaj dneh izgubila velik del svoje vrednosti, s čimer sta s trga kriptovalut izbrisala več deset milijard evrov vrednosti. Številni vlagatelji so zaradi tega izgubili življenjske prihranke.

Foto: Posnetek zaslona / Coinmarketcap Stabilni kovanec terraUSD, sicer nekoliko neobičajen, saj ni imel kritja v fiat ali kriptovaluti, temveč je njegovo sledenje vrednosti dolarja zagotavljal računalniški algoritem, je 9. maja 2022 izgubil stik z ameriškim dolarjem, katerega vrednosti je do takrat sledil v razmerju 1:1.



Sledil je skoraj takojšen 90-odstotni padec, poti nazaj ni bilo več. Sesula se je tudi prek algoritma povezana kriptovaluta luna, ki je podobno kot stabilni kovanec postala ničvredna.

Južnokorejske oblasti so nalog za aretacijo Kwona izdale septembra 2022, in sicer zaradi kaznivega dejanja hudodelskega združevanja. V ZDA pa je Kwon obtožen v osmih točkah obtožnice, vključno z goljufijami z vrednostnimi papirji in žično goljufijo oz. finančno goljufijo, ki vključuje uporabo telekomunikacij ali informacijske tehnologije.

Tako Seul kot Washington sta od Črne gore zahtevala izročitev Kwona.