Rusija se pripravlja na morebitno popolno blokado komunikacijske aplikacije Discord, ki jo uporablja več kot dvajset odstotkov ruskih državljanov in državljank. S tem bi bil v Rusiji ugasnjen še eden od zadnjih velikih informacijskih kanalov, ki izvirajo z Zahoda in nad katerim v Kremlju (še) nimajo nadzora.

Da je Discord, tako rekoč po vsem svetu izredno priljubljena komunikacijska aplikacija, ena od potencialnih tarč Kremlja, je pred dnevi poročal Kommersant, časnik v lasti Ališerja Usmanova, ruskega oligarha in zelo tesnega zaveznika Vladimirja Putina.

Roskomnadzor, ruski državni organ, ki bdi nad mediji, je po poročanju Kommersanta že v drugi polovici septembra sprejel več različnih razsodb glede Discorda, ki so lahko uporabljene kot temelj morebitne popolne blokade aplikacije v Rusiji.

Rusija je znana po tem, da poskuša svoje državljane zavijati v informacijsko meglo oziroma jim onemogočiti dostop do informacij, ki bi lahko vplivale na njihova politična ali družbena stališča. V Rusiji neodvisni mediji tako rekoč ne obstajajo, vse večje in pomembnejše informacijske kanale namreč obvladuje država. Foto: Shutterstock

Discord ima v Rusiji po zadnjih ocenah od 30 do 40 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov, kar bi pomenilo, da aplikacijo za komuniciranje z drugimi uporablja od 20 do skoraj 28 odstotkov Rusov (oziroma od vsak peti do najmanj vsak četrti Rus). Uporaba Discorda je sicer še posebej pogosta med ljubitelji in razvijalci videoiger, a se v zadnjem obdobju širi tudi v druge interesne sfere. Discord za svoj primarni način komuniciranja prek spleta sicer izbirajo predvsem mlajši uporabniki in uporabnice.

Izvedeli so lahko stvari, ki jim jih država prikriva

Ker Discord do zdaj še ni bil na radarju ruskih oblasti, je bil za mnoge Ruse in Rusinje tudi način za dostop do informacij o dogajanju izven države oziroma do informacij, ki jih v javnost ne lansirajo ruski državni mediji in drugi informacijski kanali.

Roskomnadzor je samo ta teden, v ponedeljek in torek, proti Discordu izstrelil že dva salva. V ponedeljek so podjetje, ki ima sedež v ZDA in podružnico na Nizozemskem, oglobili z dobrimi 30 tisoč evri, ker naj ne bi pravočasno odstranilo vsebin, ki so v Rusiji smatrane za nezakonite, v torek pa so podjetju ukazali, naj odstrani še 947 objav, ki naj bi med drugim prikazovale sporne vsebine, kot so spolne zlorabe otrok, "promocija" vrednot skupnosti LGBT, pozivi k ekstremističnim dejanjem in pozivi k uporabi prepovedanih drog, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Discord ima v Rusiji po zadnjih ocenah od 30 do 40 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov. Na fotografiji pogovor na enem od Discordovih strežnikov. Foto: Shutterstock

Kommersant med drugim navaja besede anonimnih virov s povezavami v Kremlju, ki ne izključujejo možnosti, da bi bila aplikacija Discord v Rusiji blokirana zelo kmalu, morda v prihodnjih dneh. To bi bil velik udarec za ruske uporabnike, ki prave (domače) alternative Discordu nimajo.

Discord po poti Facebooka, Twitterja?

Z blokado bi se Discord sicer pridružil nekaterim drugim komunikacijskim platformam in družbenim omrežjem, ki jih Rusija blokira tako rekoč od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022, kot so Facebook, Instagram in Twitter, zdajšnji X.

Dostop do teh platform je v Rusiji sicer še vedno mogoč prek navideznih zasebnih omrežij (VPN-jev), ki spletne strani pretentajo, da se uporabnik nahaja v drugi državi, a tudi uporaba teh v Rusiji postaja močno otežena. Apple, na primer, je uporabnikom in uporabnicam pametnih telefonov iPhone in tablic iPad v Rusiji onemogočil namestitev skoraj sto različnih storitev VPN. To je od Appla sicer že pred časom zahtevala ruska vlada, Apple pa je zdaj tarča kritik, ker se je zahtevi uklonil (vir).