Bilo je le vprašanje časa: v Rusiji je čez noč padla železna zavesa

Po nedavnem začetku omejevanja funkcij komunikacijske aplikacije Telegram je ruska vlada zdaj v skladu z napovedmi poskusila še v celoti blokirati pogovorno aplikacijo WhatsApp, ki ima v Rusiji skoraj sto milijonov uporabnikov. Ruske državljane in državljanke ob tem usmerjajo k namestitvi komunikacijske aplikacije Max, ki je v celoti pod nadzorom Kremlja.

Rusija je nenadoma blokirala domene komunikacijske aplikacije WhatsApp, kar pomeni, da je ta v Rusiji tako rekoč prenehala delovati brez uporabe orodja VPN, ki navidezno spremeni lokacijo uporabnika, je v sredo zvečer poročalo več ruskih medijev, med drugim Gazeta.ru (vir).

Ruska tiskovna agencija Tass je sicer že januarja napovedovala (vir), da je bila blokada WhatsAppa v državi le še vprašanje časa in da se bo zagotovo zgodila že letos. Rusija je delovanje WhatsAppa sicer poskusila omejiti ali upočasniti že od poletja 2025.

V podjetju Meta trdijo, da ima aplikacija WhatsApp v Rusiji več kot sto milijonov uporabnikov. Po ocenah več analitičnih podjetij se ta številka medtem giblje med 66 in 72 milijoni. Foto: Shutterstock

Digitalna železna zavesa

To so v noči na četrtek (po našem času) potrdili tudi pri WhatsAppu, ki sicer spada pod okrilje ameriškega tehnološkega velikana Meta.

"Danes je ruska vlada poskusila v celoti blokirati WhatsApp, saj želijo, da ljudje začnejo uporabljati državno aplikacijo za nadzor njihovih komunikacij. Poskusi odvzema zasebnega in varnega komuniciranja več kot sto milijonom uporabnikov je korak nazaj in vodi do manj varnega okolja za prebivalce Rusije. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bodo ljudje še naprej povezani," so pri WhatsAppu zapisali na družbenem omrežju X.

Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.… — WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026

Ruski regulator telekomunikacij in medijev Roskomnadzor je ta teden v skladu z napovedmi sicer že omejil tudi delovanje komunikacijske aplikacije Telegram, kar so mnogi Rusi – predvsem uporabniki, ki se na aplikacijo zanašajo za komuniciranje o dogajanju v vojni v Ukrajini – sprejeli z ogorčenjem.

Zakaj Rusija blokira oziroma onemogoča Telegram in WhatsApp?

Obema, tako Telegramu kot WhatsAppu, ruske oblasti očitajo nespoštovanje ruske zakonodaje, ki tovrstnim platformam nalaga obvezo, da podatke uporabnikov hranijo v Rusiji in da pristojnim organom kadarkoli omogočijo vpogled vanje – tudi če so podatki šifrirani.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je za rusko tiskovno agencijo Tass v sredo sicer dejal, da obstaja možnost dogovora, če Meta, starševsko podjetje WhatsAppa, izpolni z zakonom določene obveznosti in vzpostavi dialog z rusko vlado.



Meta je v Rusiji od oktobra uradno sicer označena za ekstremistično oziroma teroristično tujo entiteto, njeni družbeni omrežji Facebook in Instagram pa sta v državi blokirani.

Ruska državna aplikacija ne omogoča šifriranega komuniciranja

Omejitve oziroma blokade delovanja komunikacijskih aplikacij, kot sta Telegram in WhatsApp, najverjetneje niso povezane zgolj z nespoštovanjem zakonodaje, temveč so – to namigujejo tudi pri WhatsAppu – povezane s prizadevanjem ruske vlade, da bi uporabniki in uporabnice v Rusiji množično migrirale na aplikacijo Max.

V Moskvi si močno želijo, da bi čim več Rusov in Rusinj čim prej začelo uporabljati tako imenovano superaplikacijo Max. Foto: Shutterstock

Gre za aplikacijo, ki se zgleduje po kitajski platformi WeChat, lani pa jo je izdalo rusko tehnološko podjetje VK (nekdaj Mail.ru). Aplikacija na enem mestu ponuja klepetalnik in dostop do vladnih storitev, a v nasprotju s Telegramom ali WhatsAppom komunikacija prek aplikacije ni šifrirana.

Aplikacija Max mora biti v skladu z odločitvijo ruske vlade, uradno zaradi integracije vladnih storitev, že od 1. septembra lani prednameščena na vseh novih pametnih telefonih in tabličnih računalnikih, ki so naprodaj v Rusiji.