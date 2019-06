Požar pri Rakeku: kriminalisti ne izključujejo morebitne človeške napake #foto #video

Državne institucije po včerajšnjem požaru v industrijskem obratu podjetja Fragmat v Podskrajniku pri Rakeku, ki izdeluje in skladišči gorljive izolativne materiale, analizirajo okoliške vode, jemljejo vzorce vrtnin, krme in tal, izvajajo meritve zraka. Cerkniška komunala preverja tudi morebitno onesnaženje vodnih virov, prebivalcem pa svetujejo prekuhavanje vode. Prve meritve kažejo, da ni prišlo do onesnaženosti. Vzrok požara še ni znan, škoda po nestrokovni oceni znaša več milijonov evrov.

Pomembni poudarki: Sanacija bo stekla po 24. juniju in koncu šolskega leta.

Kriminalistična preiskava še poteka. Vzrok požara še ni znan, po nestrokovni oceni naj bi nastalo za več milijonov evrov škode.

Dim je še vedno prisoten, zato okoliške prebivalce prosijo, naj imajo zaprta okna in vrata. Tudi šole in vrtec v Cerknici z okolico so danes preventivno zaprti.

Komunalno podjetje Cerknica je izdalo obvestilo o prekuhavanju vode za prebivalce okoliških naselij.

Gasilci so včeraj v dveh urah pogasili požar v obratu podjetja Fragmat v novi industrijski coni Podskrajnik pri Rakeku. Poškodovanih ni bilo, vzrok požara še ni znan, škoda pa po nestrokovni oceni znaša več milijonov evrov. Eden od gasilcev je zaradi dima potreboval zdravniško pomoč, trije policisti so čutili bolečine v očeh in grlu. Kot so na popoldanski novinarski konferenci povedali pristojni, večjih zdravstvenih težav nimajo.

Zaradi kriminalistične preiskave je območje požara še vedno zaprto, tako bo verjetno ostalo vsaj do jutri. Izsledki preiskave bodo tako znani v prihodnjih dneh. Kriminalisti preiskujejo tudi morebitne sume kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, torej tudi morebitno človeško napako. Trenutno na požarišču ni stalnih gasilskih enot, vendar pa stanje območja redno preverjajo.

Sanacija bo stekla po 24. juniju

Na današnji tiskovni konferenci je regijski poveljnik civilne zaščite Marko Adamič dejal, da skupaj s stroko čakajo boljše vremenske razmere, saj je trenutno precej vetrovno.

"Vsekakor pa si prizadevamo za to, da bi sanacijo začeli po 24. juniju. Izhajamo iz tega, da se na ta dan končuje šolsko leto, velika večina prebivalstva tako odhaja na dopust. V tem trenutku še vedno potekajo meritve okolja in zračnih mas nad pogoriščem in območjem Občine Cerknica," je še pojasnil in dodal, da gre za eno najuspešnejših akcij gašenja pri nas.

Pogorišče obiskal tudi Šarec

"Požar je zajel izolacijske proizvode, ki se uporabljajo pri izdelavi fasad," je v izjavi pojasnil vodja civilne zaščite Srečko Šestan, ki je pohvalil odziv gasilcev in drugih pristojnih. Enako je storil tudi premier Marjan Šarec, ki je zjutraj obiskal pogorišče.

Cerkniški župan Marko Rupar je za STA pojasnil, da so gasilci objekt poznali, saj so imeli redne vaje. Tudi intervencija je bila po njegovih besedah zelo hitra, "v praktično desetih minutah so bili prvi gasilci tam in v dobri uri požar omejili, da ni bil več nevaren za okolico".

A nad tovarno in okolico se je v času požara valil gost črn dim, ki ga je bilo opaziti več deset kilometrov stran, zato se poraja vprašanje, ali je požar pustil posledice za okolje in okoliško prebivalstvo. Gost dim je šel v zrak od šest do sedem kilometrov proti Rakitni, tudi saje, zato so se nekateri bali, da bi bilo kaj narobe. To po besedah župana analizirajo ekipe na terenu.

"Požar ne bo pustil trajnih posledic za okolje in zdravje"

Kot je že včeraj za RTV Slovenija opozoril cerkniški župan Rupar, je požar "zelo problematičen, predvsem zaradi nevarnega plina".

Peter Pollak iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je sinoči za Planet dejal, da je še prezgodaj, da bi se govorilo o nevarnosti snovi. Pojasnil je, da verjetno gre za potencialno nevarne snovi, vendar bodo o tem lahko več povedali šele po opravljenih analizah. Ob tem je okoliške prebivalce pozval k previdnosti ter jih prosil, naj se umaknejo na varno in naj ne hodijo ven iz zaprtih prostorov, če to res ni potrebno.

Meritve kakovosti zraka danes, vode bodo spremljali še med koncem tedna

Prve raziskave ekološkega laboratorija z mobilno enoto po požaru obrata sicer niso pokazale večjih nevarnosti, so sporočili iz PGD Cerknica. A spomnimo, da tudi v požaru v vrhniškem Kemisu pred dvema letoma prve analize mobilnega laboratorija niso pokazale nevarnosti, kasneje pa se je izkazalo, da so gorele nevarne snovi - sanacija okolja teče še danes.

Kot je na tiskovni konferenci dejala predstavnica agencije za okolje Janja Turšič, so se zaradi problematike kraškega terena na območju požara odločili, da danes začnejo vzorčenje voda.

Zajeli so vzorec iz toka meteorne vode z območja požarišča in vzorec Raka iz Rakovega Škocjana. "Spremljanje Raka bomo nadaljevali tudi med koncem tedna. V ponedeljek se bodo vzeli dodatni vzorci, in sicer v Malnih, Ljubljanici, Cerkniščnici in Raku."

"Kar zadeva meritve kakovosti zraka, bomo danes čez dan začeli meritev koncentracije delcev v Cerknici, predvidoma v bližini osnovne šole," je še pojasnila.

Ker je v zraku prisotna povečana koncentracija prašnih delcev, do rezultatov podrobnejše analize zraka in vode v cerkniški komunali vsem svetujejo, da se obnašajo, kot da gre za zdravju škodljive snovi. Nasvete pristojnih najdete na dnu tega članka.

V dveh urah omejili požar

O poteku intervencije so pristojni povedali naslednje:

zaradi splošne nevarnosti so bile sprožene sirene javnega alarmiranja in objavljeno opozorilo za prebivalce,

in objavljeno gasilci so evakuirali štiri prebivalce iz bližnjega stanovanjskega objekta in zaposlene iz bližnjega podjetja.,

z ognjem se je bojevalo več kot 314 gasilcev iz 31 poklicnih gasilskih enot in 28 prostovoljnih gasilskih društev , ki jim je v nekaj urah požar uspelo omejiti in ubraniti tudi sosednje objekte, zvečer so postavili tudi požarno stražo,

, ki jim je v nekaj urah požar uspelo omejiti in ubraniti tudi sosednje objekte, zvečer so postavili tudi požarno stražo, gasilci industrijske gasilske enote Kovinoplastika Lož in pripadniki mobilnega laboratorija ELME so postavili lovilce in pivnike na iztoke meteornih voda v bližnji potok , pripadniki mobilnega laboratorija ELME pa so na kraju tudi izvajali meritve zraka ,

, pripadniki mobilnega laboratorija ELME pa so na kraju tudi izvajali , med intervencijo je policija zaprla širše območje okoli kraja požara ,

, na kraju dogodka je sodelovalo 20 policistov in dve starešini , ki sta koordinirala delo,

, ki sta koordinirala delo, prizorišče požara so si ogledali predstavniki agencije za okolje (Arso), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ekološkega laboratorija civilne zaščite.

Zakaj je sploh gorelo?

Natančen vzrok požara, kot že zgoraj omenjeno, za zdaj ni znan. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja plošče stirodur. Nato se je požar razširil še na skladišče.

V času nastanka požara je bilo v obratu pet delavcev, ki so se pravočasno rešili in s seboj vzeli nekaj stvari, ki so bile še posebej kritične zaradi možnosti nastanka eksplozije.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je požar uničil celotno proizvodno halo na površini okoli 2.000 kvadratnih metrov. Ognjeni zublji so uničili še viličarja, kombinirani vozili in prikolico za tovorno vozilo.

Požar je ravno tako zajel del zunanjega skladišča podjetja, ki izdeluje in skladišči gorljive izolativne materiale (stiropor, izolativne plošče ...).

Dim tudi več deset kilometrov stran

Da je požar oziroma dim dosegel širšo okolico, kaže poziv PGD Velika Ilova Gora, da je dim dosegel tudi njih in da naj tamkajšnji prebivalci ostanejo v zaprtih prostorih. Gre za manjši kraj pri Grosupljem, ki je od Podskrajnika oddaljen okrog 40 kilometrov.

Kot opozarjajo v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku tudi danes, okoliške prebivalce zato prosijo, da imajo zaprta okna in vrata. Pristojni so ravno tako sprejeli odločitev, da bodo danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in Begunjah, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici.

Komunalno podjetje Cerknica je izdalo opozorilo, v katerem je obvestilo uporabnike pitne vode iz naselij Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Otok, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Unec, Zelše, Žerovnica, Gorenje Jezero in Laze, da je do preklica treba vodo preventivno prekuhavati.



Kot so zapisali na spletni strani, zadostuje, če voda bujno vre tri minute, nato jo lahko hranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Če je voda motna, jo lahko pred prekuhavanjem zbistrite z usedanjem in nato filtracijo.

Prebivalci naj ob požaru upoštevajo navodila ekip za reševanje

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob požaru izdali priporočilo, da naj prebivalci v primeru izpostavljenosti snovem ob požaru odstranijo prah in onesnaženo obleko ter jo shranijo v plastično vrečko.

Izpostavljeno kožo naj operejo z milom in velikimi količinami vode. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se čim prej posvetujejo z zdravnikom.

Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, se je treba temu področju izogniti ter se ne dotikati izpostavljenih površin in tekočin, dokler ta območja niso očiščena.

Na inštitutu prebivalcem še svetujejo, da je pri uporabi pitne vode v primeru požara treba upoštevati priporočila upravljavca vodovoda oziroma uprave za zaščito in reševanje.

Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.

NIJZ tudi priporoča, da se vse vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami in bi že bili primerni za uporabo, zavržejo, preostali pa naj se pred zaužitjem temeljito operejo.

Če je mogoče, je treba preprečiti raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (na primer menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali), so zapisali na spletni strani.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tamkajšnjim prebivalcem svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz na onesnaženem območju živali ne pasejo oz. jih s paše umaknejo v hleve in omejijo gibanje hišnih ljubljenčkov. Prvi rezultati analiz naj bi bili znani v prihodnjem tednu.



Kjer živali ni mogoče odmakniti s pašnikov, uprava svetuje, naj jim na pašnikih omejijo gibanje in pokladajo krmo, pridobljeno z neonesnaženih območij oz. pridobljeno pred nastankom požara ali zunaj prizadetih območij.



Uprava poleg tega priporoča še, da se krmo, pridelano na onesnaženem območju, po požaru označi in namesti ločeno od preostale krme ter da se živali napaja z vodo iz javnega vodovoda, povzema STA.