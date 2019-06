Prvi odziv podjetja Fragmat: škoda je ogromna, kaj bo s 40 delavci? #foto #video

"Objekt je praktično v celoti uničen, proizvodnja seveda ustavljena. Ocen še nimamo, a škoda je ogromna," nam je v prvem odzivu po včerajšnjem požaru v podjetju Fragmat TIM v Podskrajniku pri Rakeku dejal Dušan Žužek, sicer prvi finančnik podjetja. Sedem let star proizvodni obrat, v katerem so imeli proizvodnjo izolacijskih materialov, razvoj in skladišče, je pogorel do tal.