Velik požar v obratu Fragmata na Rakeku #foto #video

V novi industrijski coni Podskrajnik na Rakeku je okoli 20. ure zagorel obrat Fragmata. Nad tovarno in okolico se vali gost črn dim. Z ognjem se bori več kot sto gasilcev, policisti pa so zavarovali območje.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so bili o požaru obveščeni okoli 20.15. Policija okoliškim prebivalcem svetuje, da zaprejo okna, in se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj.

Video: T. Š.

Tovarna Fragmat sicer izdeluje in skladišči gorljive izolativne materiale (stiropor,...).

Foto: S.Z.

Foto: Tajda Štefančič