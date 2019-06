V požaru na Ižanski cesti za 150.000 evrov škode

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali območje. Po prvih podatkih je zagorelo v delavnici, poškodovani pa so bili delovni stroj in dve kombinirani vozili v notranjosti.

Policisti in kriminalisti so v današnjem ogledu kraja požara ugotovili, da je zagorelo pod nadstreškom, požar pa se je nato razširil po objektu.