V reki pri Zidanem Mostu iščejo moškega

Kot poroča center za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje, je okoli 18.30 z mostu v Zidanem Mostu v reko Savinjo padel moški. Gasilci so takoj aktivirali iskalno akcijo, zaradi varnosti je bila zaprta regionalna cesta med Zidanim Mostom in Vrhovo.

Moškega so iskali z dvema čolnoma, a so zaradi slabih vremenskih pogojev in slabe vidljivosti iskalno akcijo okoli 21. ure prekinili.