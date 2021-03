V Medvodah zasegli 650 rastlin konoplje in 70 posušenih vej

Policisti so v sredo na območju Medvod na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opravili hišno preiskavo pri 46-letnemu moškemu. Pri tem so našli posebej prirejen prostor, v katerem je bilo preko 650 svežih rastlin konoplje. Zasegli so tudi skoraj 70 posušenih vej konoplje in ugotovili krajo električne energije.