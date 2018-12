V Beltincih razstrelili bankomat

Policisti so kraj zavarovali, podatke pa še zbirajo. Hkrati pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na anonimni telefon policije 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo.

V zadnjem mesecu je to že tretji primer razstrelitve bankomata. V začetku meseca so veliko dela imeli mariborski policisti, ki so iskali storilce, ki so razstrelili in ukradli bankomat v Lenartu, nato pa še v Pliberku.