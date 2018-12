Rop bankomata v Pliberku: policisti aretirali še enega osumljenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na celjski policijski upravi pojasnjujejo, da so trije osumljeni za napad na bankomat v Pliberku, še na begu. Foto: PU Celje

Na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem se nadaljuje iskalna akcija osumljencev, ki so v noči na ponedeljek v Pliberku na avstrijskem Koroškem s pomočjo eksploziva ukradli bankomat. V okviru preiskave so policisti v Mušeniku na območju Črne na Koroškem prijeli še enega od osumljenih, šlo je za 37-letnega Moldavijca. Prvega od osumljenih so aretirali v ponedeljek zjutraj.