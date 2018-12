V Lenartu razstrelili bankomat in pobegnili z denarjem #foto

"Okoli 4. ure so neznanci v Lenartu razstrelili bankomat in ukradli kaseto z denarjem. Z dejanjem so na bankomatu in bližnjih objektih povzročili večjo gmotno škodo," so sporočili s PU Maribor.

Foto: PU Maribor

Foto: PU Maribor

Vse, ki bi o dejanju in storilcih karkoli vedeli, prosijo, da jim to sporočite na interventno telefonsko številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali pa kar v zasebnem sporočilu na Facebooku.

Preberite še: