Prijeli 30-letnika, ki je vlamljal v gostilne, cvetličarne in frizerske salone

Piranski policisti so v zadnjem mesecu zaznali občutno povečanje števila vlomov na območju Lucije. Ugotovili so, da je storilec s pomočjo orodja vlamljal v gostilne, trgovine, cvetličarne in frizerske salone. Vedno je to počel pozno ponoči na izredno majhnem območju naselja v Luciji. Policija ga je pred dnevi prijela.

Policisti so glede na vse informacije ugotovili, da se je vlomilec na svoje vlomilske pohode odpravljal peš in najverjetneje stanuje v neposredni bližini. Pri vlamljanju je bil večkrat posnet tudi z videonadzornimi kamerami, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ponoči prijeli 30-letnega domačina

Policisti policijske postaje Piran so v sodelovanju s koprskimi kriminalisti pretekli teden poostrili nadzor v nočnem času in v četrtek ob 1.40 v strnjenem naselju na Šolski ulici v Luciji izsledili 30-letnega domačina. Ta je glede na opis ustrezal storilcu obravnavanih kaznivih dejanj in ga policija še ni predhodno obravnavala.

Vlamljal z izvijačem, pomagal si je s telefonom

V postopku je policija ugotovila, da ima prijeti v rokavu izvijač, s katerim je izvrševal kazniva dejanja, pri sebi je imel tudi rokavice in mobilni telefon, ki ga je uporabljal kot svetilko. Ker so bili glede na zbrana obvestila in ugotovitve na kraju podani utemeljeni razlogi za sum, da je izvršil več kaznivih dejanj, so mu policisti odredili pridržanje do 48 ur.

Na njegovem domu našli ukradene predmete

V nadaljevanju so o tem obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Kopru in Okrožno sodišče v Kopru, ki je izdalo odredbo o hišni preiskavi. Policisti so na domu osumljenega dejansko zasegli nekaj ukradenih predmetov in jih tudi že vrnili lastnikom.

Glede na trenutne ugotovitve policisti 30-letnika utemeljeno sumijo storitve najmanj petih kaznivih dejanj velike tatvine, pri čemer nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov tudi za številna druga kazniva dejanja. Zoper navedenega bo podana kazenska ovadba na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru.