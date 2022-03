Policija išče identiteto najdenih trupel moškega in ženske v Strunjanu

V soboto, 19. marca, so na obali pod klifom med Belimi skalami in rtom Ronek v Izoli našli truplo ženske in moškega. Njuna identiteta kljub številnim poizvedbam tudi pri tujih varnostnih organih do zdaj še ni znana, zato policija prosi za pomoč.

Zdravnica je na kraju potrdila smrt obeh in odredila sanitarno obdukcijo. V tem času policiji ni uspelo potrditi nujne identitete.



Na podlagi ogleda kraja in obdukcije, ki je bila opravljena na Inštitutu za sodno medicino Ljubljana, so ugotovili, da gre za žensko, staro med 30 in 40 let, zeleno-modrih oči, okroglega obraza, rjavih, nekoliko skodranih las svetle barve, močnejše postave, visoko približno 165 centimetrov. Oblečena je bila v pajkice znamke H&M, velikost XL, spodnjo majčko znamke FSBN Sister, velikosti XL, in majčko znamke C&A, velikosti L. Na desni lopatici ima tetovažo.

Našli so tudi truplo moškega, starega med 35 in 45 let, okroglega obraza, kratko pristriženih kostanjevih las, srednje postave, visokega približno 175 centimetrov, oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi svetlomodre barve znamke Pascarel, velikosti XL, jopico z dolgimi rokavi modre barve, znamke C&A, velikosti S, jeans hlače znamke C&A, velikosti 32/34, z usnjenim hlačnim pasom črne barve in nogavice modre barve znamke Puma, velikosti 43–46.

Če ste na podlagi fotografije prepoznali pokojni osebi ali bi imeli koristne informacije, ki bi pripomogle k ugotovitvi identitete, o tem čim prej obvestite najbližjo policijsko postajo, 113 ali pokličite na anonimni telefon policije 0801200.