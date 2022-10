Pogrešanega moškega našli mrtvega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iskanje pogrešanega 80-letnega moškega z območja Idrije, ki so ga policisti in drugi iskali že tretji dan zapored, je končano. Pogrešani je bil najden mrtev v bližnji okolici Idrije. Policisti Policijske postaje Idrija, ki so akcijo, v kateri je danes sodelovalo okoli 100 ljudi, vodili, so glede na vsa ugotovljena dejstva izključili tujo krivdo.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Nova Gorica je bil v petek okoli 20. ure obveščen, da svojci pogrešajo 80-letnega moškega, ki se je okoli 14. ure odpravil od doma, nato pa se domačim ni več oglasil, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Stekla je iskalna akcija, policistom pa se je pri iskanju poleg svojcev v večernih urah pridružilo tudi večje število gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Dole.

V petek okrog polnoči je bil na cesti Gore-Jelični vrh najden osebni avtomobil pogrešanega, kljub nočnemu iskanju pa moški ni bil izsleden. Ponoči je bila iskalna akcija začasno prekinjena in se je ponovno nadaljevala že čez nekaj ur.

V iskalno akcijo je bil vključen tudi helikopter

V soboto so se pri iskanju pogrešanega predvsem na širšem območju Jeličnega vrha na Idrijskem policistom pridružili gasilci prostovoljnih društev Dole in Idrija, vodniki reševalnih psov pri Kinološki Zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Severnoprimorske regije ter gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin; skupaj več kot 40 ljudi. V iskalno akcijo je bil vključen tudi helikopter letalske policijske enote Generalne policijske uprave.

Pogrešani kljub temu ni bil izsleden, tako da je bila iskalna akcija popoldne začasno prekinjena.

Pogrešani je bil najden nekaj pred 11. uro dopoldne v bližnji okolici Idrije

Danes od 8. ure dalje se je iskanje na območju Idrije in okolice ter na zahtevnem iz z gozdom poraslem območju Jelični vrh-Gore-Dole nadaljevalo. Idrijskim policistom so se v iskalni akciji pridružili policisti posebne policijske enote novogoriške policijske uprave, gasilci Gasilske zveze Idrija, vodniki reševalnih psov in tolminski gorski reševalci; skupaj več kot 100 ljudi.

Pogrešani je bil najden nekaj pred 11. uro dopoldne v bližnji okolici Idrije (pri Ljubevču) in ni kazal znakov življenja. Na kraju je zdravnik Zdravstvenega doma Idrija potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Idrijski policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.