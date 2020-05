Pijan moški v policista vrgel kolo

Občan je sinoči okoli 20. ure trebanjske policiste obvestil o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi bil očitno pod vplivom alkohola. Po sredini vozišča je iz smeri Breze proti Pluski potiskal kolo. S tem je ogrožal sebe in druge udeležencev prometu. Policisti so 66-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Moški se je po navedbah policistov med postopkom nedostojno vedel do policistov, ni upošteval njihovih opozoril in ukazov. V policista je celo vrgel kolo in ga lažje poškodoval. 66-letnega osumljenca bodo ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, so še sporočili policisti.