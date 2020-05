Vinjen trčil v drevo, avto zajel ogenj #foto

Vinjen voznik osebnega avtomobila je sinoči pri Dolenjskih Toplicah izgubil oblast nad vozilom in s ceste trčil v drevo. Po trčenju mu je še uspelo zapustiti vozilo, ki ga je nato zajel ogenj. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola, so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Policisti policijske postaje Dolenjske Toplice so bili sinoči nekaj po 22. uri obveščeni o prometni nesreči v Dolenji Straži. Ob ogledu so ugotovili, da je 26-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Prečne proti Straži. Zaradi vožnje po levi strani vozišča je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Foto: PU Novo mesto Po trčenju je vozniku uspelo zapustiti vozilo, ki je zagorelo. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola, so oskrbeli v novomeški bolnišnici. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, še navajajo policisti.