Neznanec je ob koncu tedna poškodoval staro kapelico ob pokopališču v Renčah, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Kot so navedli, je storilec razbil vhodna vrata in poškodoval tudi notranjost kapelice, policiste pa so o tem obvestili v nedeljo zjutraj. Materialno škodo je povzročil lokalni skupnosti, so zapisali.