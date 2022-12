Tožilko že tretjič ujeli pijano, tokrat med službenim časom in v službenem vozilu

Tožilko okrožnega državnega tožilstva Murska Sobota Anico Šoštarič so pred dvema tednoma že tretjič ujeli pijano za volanom, a tokrat med službenim časom in v službenem vozilu, ko se je vračala z obravnave, poroča Svet na Kanalu A. Napihala je krepko več od dovoljenega in začasno ostala brez vozniškega izpita. Pred časom si je že prislužila opomin in disciplinski postopek, zdaj jo čaka še tretji disciplinski postopek. Novinarji Sveta na Kanalu A so jo poskušali poklicati, a se ni oglasila.