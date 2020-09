Kombajn mladoletniku odtrgal obe roki

V Veliki vasi v občini Moravče se je ob včeraj okoli 22. ure pri delu z delovnim strojem na njivi poškodoval mladoletnik. Kombajn mu je odtrgal obe roki.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Velika vas pri Moravčah so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, razsvetljevali kraj dogodka in pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila. Reševalci so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, navaja uprava za zaščito in reševanje.