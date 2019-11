Afera odrezana roka: sodnica izločila pričanja staršev Julije Adlešič

Sodnica je v primeru goljufije z odrezano roko ugodila predlogu obrambe in iz spisa izločilo nekatere dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Gre za zapisnike o zaslišanju staršev soobtožene Julije Adlešič in izvedenska mnenja, ki so bila podana tudi na podlagi izjav njenih staršev. Sklep sodišča sicer še ni pravnomočen.

Okrožna sodnica Vesna Podjed, ki vodi primer zavarovalniške goljufije z odrezano roko, je ugodila predlogu obrambe obtoženega Sebastiena Abramova, ki je zahtevala izločitev nezakonitih dokazov.

Za poškodovano roko bi iztržila visoko odškodnino

Tožilstvo 29-letnemu Abramovu, njegovemu dekletu, 21-letni Juliji Adlešič, ki si je nad zapestjem odrezala levo roko, ter staršem Abramova, 58-letni Tinki Huskić Colarič in 65-letnemu Gorazdu Colariču, očita poskus zavarovalniških goljufij. Obtoženi krivde na predobravnavnem naroku niso priznali.

Če bi Julija Adlešič postala invalidka, bi ji skupno pripadlo več kot 1,2 milijona evrov odškodnine. Foto: STA

Marca letos je v javnosti odjeknila zgodba, da naj bi si Adlešičeva januarja odrezala levo roko. Po mnenju tožilstva je to naredila, da bi od zavarovalnic prejela visoko odškodnino, pri tem pa naj bi sodelovali tudi preostali obtoženi. Adlešičevo naj bi življenjsko in nezgodno zavarovali pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji skupno pripadalo kar 1.217.950 evrov odškodnine.

Staršev Adlešičeve niso podučili, da niso dolžni pričati proti Abramovu

Kot je pojasnil Abramov odvetnik Mitja Pavčič, so zahtevali izločitev zapisnikov o zaslišanju staršev Adlešičeve, Boštjana in Monike Adlešič, v sodni preiskavi, ker ju preiskovalna sodnica ni opozorila na tako imenovani institut pravne dobrote, da torej nista dolžna pričati proti Abramovu, ker je hčerin partner. Na to mora namreč sodnik opozoriti pred pričanjem.

Prav tako je odvetnik zahteval izločitev izvedenskih mnenj izvedenk psihiatrične stroke Ivne Bulić in Maje Makovec Rus ter zapisnik o zaslišanju Makovec Rusove. Ti sta namreč svoje mnenje osnovali tudi na zapisnikih izjav staršev Adlešičeve.

Abramov ne priznava krivde za zavarovalniško goljufijo in umor nekdanjega dekleta Sare Veber. Foto: STA

Pavčič je pojasnil, da so obdolženčevi krvni sorodniki v ravni vrsti, sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena oproščeni dolžnosti pričanja. Enako velja za zunajzakonskega partnerja obdolženca, zato je treba tudi sorodnike zunajzakonskega partnerja šteti za obdolženčeve sorodnike.

"Če je bil kot priča zaslišan kdo, ki ni bil dolžan pričati, pa o tem ni bil poučen ali se ni izrecno odpovedal tej pravici, ali pa pouk in odpoved pričevanju nista zapisana v zapisnik, ne sme sodišče na tako izpovedbo opreti svoje odločbe," je še pojasnil Pavčič.

Pričanja Silve Hafner niso izločili iz spisa

Na drugi strani sodnica ni sledila predlogu odvetnika, da se iz sodnega spisa izločijo pričanja Silve Hafner, s katero živi Gorazd Colarič, češ da gre za njegovo zunajzakonsko partnerico in da ji po zakonu ne bi bilo treba pričati oziroma bi morala biti opozorjena na to pravno dobroto. Pavčič je napovedal, da se bo v tem delu pritožil na odločitev sodišča.

Kot poroča časnik Večer, Hafnerjeva vse do 5. septembra letos ni veljala za Colaričevo zunajzakonsko partnerico, saj je bil do tega dne Colarič še uradno poročen s Tinko Huskić Colarič, s katero sicer že dalj časa ni živel. Sodnica tudi ni sledila predlogu Colaričeve obrambe, da naj sodišče postavi sodnega izvedenca psihiatrične stroke za Gorazda Colariča, češ da je umsko zaostala oseba, ki ni dobro razumela, kaj so ga zasliševali policisti in v sodni preiskavi.

Sodnica je presodila, da postavitev tega izvedenca ni potrebna, saj iz zapisnikov iz preiskave izhaja, da je Colarič razumel, kaj se ga sprašuje, in je normalno odgovarjal na vprašanja. Na odločitev sodišča, da nekateri dokazi morajo iz sodnega spisa, se bo po poročanju Večera verjetno pritožilo tudi tožilstvo.

Izločili zvočne posnetke, ki jih je posnela domnevno umorjena Sara Veber

Že pred tem pa je celjsko višje sodišče ugodilo pritožbi Abramovega zagovornika Pavčiča v primeru umora Sare Veber marca 2015. Tožilstvo Abramova bremeni, da je svoje takratno dekle umoril on. Višje sodišče je celjskemu okrožnemu sodišču naložilo, da iz spisa izloči vse zvočne posnetke, ki jih je posnela Vebrova, prav tako tudi vse priloge in sklicevanja na vsebino zvočnih posnetkov ter prepise teh posnetkov.

Abramov je v pisnem zagovoru pred preiskovalnim sodnikom celjskega okrožnega sodišča konec junija letos vztrajal, da je bil dogodek, v katerem je umrla 24-letna Sara Veber, nesreča. Ta naj bi se zgodila, ko je čistil puško.