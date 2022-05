Umor na Koroškem: 38-letnik kljub prepovedi približevanja napadel partnerico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto nekaj po 21. uri je 38-letni moški kljub veljavnemu ukrepu prepovedi približevanja prišel na dom 33-letne partnerice in jo poskušal umoriti. Hudo poškodovano žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je danes zjutraj umrla, so sporočili s Policijske postaje Celje.