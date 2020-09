32-letni Srb osumljen pranja denarja

Koprski kriminalisti so zoper 32-letnega državljana Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Moški je v letih 2013 in 2014 iz Italije na osebni bančni račun, ki ga je odprl v Sloveniji v poslovalnici banke v Kopru, skupaj prejel 250 tisoč evrov.

Osumljenec je denar takoj po prejemu dvigoval v gotovini ter s tem skušal zakriti njegov nezakonit izvor. S kriminalistično preiskavo so na policiji namreč ugotovili, da je denar, ki ga je osumljeni prejel na bančni račun v Sloveniji, izviral iz kaznivih dejanj davčnih utaj, storjenih v Italiji, so danes sporočili iz koprske policijske uprave. Za kaznivo dejanje pranja denarja je sicer zagrožena kazen zapora do osmih let.

Odprejo bančne račune, prek katerih perejo denar od kaznivih dejanj v tujini

Na Policijski upravi Koper vsako leto sicer obravnavajo primere sumljivih bančnih transakcij in kaznivih dejanj pranja denarja, katerih storilci so največkrat državljani Italije in drugi tuji državljani, ki v Sloveniji odprejo bančne račune, prek katerih perejo denar iz tako imenovanih predhodnih kaznivih dejanj, storjenih v tujini. Preiskovanje teh kaznivih dejanj je dolgotrajno in zapleteno, saj so slovenski kriminalisti pri zbiranju dokazov odvisni od sodelovanja in pomoči tujih policij, kar oteži in podaljša preiskave.

Koprski kriminalisti so v letošnjem letu na pristojna državna tožilstva za kazniva dejanja pranja denarja podali štiri kazenske ovadbe ter pet poročil, in sicer v primerih, ko jim ni uspelo zbrati dokazov o tako imenovanem predhodnem kaznivem dejanju, iz katerega naj bi izhajal oprani denar, so po poročanju STA še pojasnili na policiji.