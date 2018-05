Naj vas alergija ne spodi z vrta

Rdeče oči, kihanje, kašelj in izcedek iz nosu so znani simptomi spomladanskih alergij. Milijone ljudi trpi zaradi njih in raziskave kažejo, da se bo število alergikov v prihodnosti samo še povečevalo, saj smo podvrženi spreminjajočemu podnebju. Če imate radi rože in trpite za alergijskimi reakcijami, si preberite, katere rože so primerne za vas.

Alergijske reakcije nastanejo kot odziv imunskega sistema na tujke, eden izmed njih je tudi cvetni prah. Med najhujše alergene ponavadi uvrščamo plevel, trave in nekatera drevesa, saj te vrste rastlin oprašujejo z veliko količino praškastega cvetnega prahu, ki potuje po zraku in lahko pride v stik s človekom ter sproži alergijsko reakcijo.

Manj alergenov vsebujejo tiste rastline, ki jih oprašujejo insekti in žuželke, saj je ta večji in bolj lepljiv, zato pa težje potuje po zraku. Med to vrste uvrščamo cvetne rastline in zelenjavo, zato sajenje vrtnin ne bo povzročalo alergijskih reakcij.

Naj vas alergija ne zavira pri delu na vrtu

Če imate ali bi radi imeli vrt, a trpite za alergijo na cvetni prah, poskrbite, da boste na njem imeli posajene tiste rastline, ki ne bodo ogrožale vašega zdravja. Ponujamo vam nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali nadzorovati alergije, medtem ko boste na svojem vrtu ustvarjali in tam preživljali prosti čas.

Izogibajte se rastlinam, ki so odvisne od vetrnega opraševanja. Redno odstranjujte plevel, kosite travo in, če je le mogoče, ne sadite dreves preblizu hiše ali oken.

Raje jih umaknite v kotičke vrtov, kjer veste, da se ne boste veliko zadrževali. Če jih želite imeti na vrtu, potem raje zasadite "ženska drevesa", saj z njih prihaja manj cvetnega prahu kot z moškega, ki prenaša semena in plodove.

Če želite posaditi okrasne rože, posegajte po rožah, ki imajo izrazit, močan vonj in velike cvetove. Te se ponavadi oprašujejo z žuželkami, saj je njihov prah prevelik, da bi potoval po zraku.

Tudi rože, ki rastejo v okolišu, pridejo v poštev, saj so te že prilagojene na podnebje - bolj nenavadne vrste boste izbirali, več cvetnega prahu bodo sproščale v ozračje, saj se morajo prilagajati podnebju, ki njim po vsej verjetnosti ne ustreza.

Količina cvetnega prahu v ozračju je odvisna od vremena in tega, za kateri del dneva gre. Pelod se ponavadi dviga zjutraj in se proti večeru razprši.

Bolj kot je vreme toplo in sončno, več ga je v ozračju. V hladnejših, vlažnih dneh ga je manj. Veliko vrtnarskega dela lahko lažje postorite tudi po deževnih dneh, ko dež spere cvetni prah in ga skoraj več ni.

Predlagamo, da vnaprej premislite o načrtovanju vrtnarskih dejavnosti za čas, ko je količina prahu v zraku manjša.

Celo najbolj prijazne cvetlice lahko sprožijo simptome alergije, če jih preveč izpostavljamo.

Alergiki bi morali razmisliti o tem, kam posaditi rastline, da bodo vseeno lahko uživali v njihovi lepoti, a jim ne bodo preveč izpostavljeni.

Izogibajte se sajenju alergenih cvetlic na okenske police. Če imate doma živo mejo, jo redno obrezujte in jo tudi od časa do časa sperite z vodo, saj se na njej pogosto nabirata cvetni prah in plesen.

Dela na svojem vrtu se lotite ustrezno zaščiteni. Nosite masko za obraz, očala, rokavice, oblačila z dolgimi rokavi in kapo, da zmanjšate telesno izpostavljenost cvetnemu prahu.

Izogibajte se dotikanja obraza in oči med delom. Preden znova stopite v dom, se preoblecite in skočite pod prho, da omejite vnos prašnih delcev v notranje prostore.